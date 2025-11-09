يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

صلاح ينتظر التألق ضد مانشستر سيتي

وفي السطور التالية نستعرض بلغة الأرقام ماذا تعني مباراة مانشستر سيتي بالنسبة للنجم الدولي المصري محمد صلاح:

- يعد محمد صلاح هو ثاني الهدافين التاريخيين في مباريات مانشستر سيتي وليفربول بشكل عام "حسب موقع ترانسفير ماركت" برصيد 13 هدفًا، ويسبق النجم المصري فقط يان راش برصيد 15 هدفا، وبالتالي في حال تسجيل صلاح لثلاثية سيتخطى أسطورة الريدز وينفرد بصدارة هدافي هذه المواجهة.

- صلاح لعب ضد مانشستر سيتي حتى الآن 23 مباراة، ليكون من بين أكثر الأندية التي شارك ضدها، ويسبقه فقط توتنهام برصيد 24 مواجهة وتشيلسي برصيد 25 مواجهة.

- مانشستر سيتي خرج من ترتيب أكثر 10 أندية فاز أمامها محمد صلاح، حيث انتصر أمامه 9 مرات فقط، ويسبقه كلا من: "ليستر سيتي، تشيلسي، أستون فيلا، برايتون، كريستال بالاس، ساوثهامبتون، بورنموث، وولفرهامبتون، نيوكاسل، وست هام، توتنهام".

- أما أكثر الأندية التي تعادل أمامها صلاح فجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 تعادلات ويسبقه فريقه تشيلسي الذي تعادل أمامه الفرعون الصغير 7 مرات.

- بالإضافة إلى ذلك فيعد مانشستر سيتي أكثر الأندية التي خسر أمامها قائد منتخب مصر برصيد 8 مرات، متساويا مع تشيلسي.

- ورغم ذلك فيعد أيضا فريق مانشستر سيتي ثالث أكثر فريق يسجل أمامه صلاح برصيد 13 هدفا ويسبقه فقط توتنهام ومانشستر يونايتد برصيد 16 هدفا لكلا منها.

- أما أكثر الأندية التي صنع أمامها صلاح كانت نيوكاسل برصيد 9 أهداف ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

يشار إلى أن محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه إليه في موسم 2017-18، وذلك في 416 مباراة.