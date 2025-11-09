أكد إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، أن ليفربول هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ليفربول، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 11 من بريميرليج.

وقال هالاند في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "أشعر أن هذه هي أفضل نسخة من نفسي، لم أشعر أبدًا بتحسن أكثر من الآن".

وتابع: "للحفاظ على تركيزي، أبقي ذهني في المكان الصحيح، وأتعافى بشكل جيد، وأفعل الأشياء الصحيحة في المنزل، وأتناول الأشياء الصحيحة، وأتواصل عندما يتعين علي ذلك في الملعب، وعندما أكون في المنزل، أسترخي قدر الإمكان للبقاء متوازنًا وفي المنطقة".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول فريق قوي، إنهم أبطال الدوري الإنجليزي، لذا فهم فريق رائع، ولديهم العديد من اللاعبين الجيدين".

وشدد: "لا أعتقد أن لديهم الكثير من نقاط الضعف، لقد عانوا من بعض الصعوبات هنا وهناك، لكنهم فريق جيد ومتكامل وهذا يجعلهم أحد المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى".

وواصل: "إنهم الأبطال، ويلعبون بالشعار الذهبي على أكمامهم، لذا ستكون مباراة صعبة، لقد أنفقوا مبالغ طائلة في الصيف، فماذا أن أقول؟ لا أعتقد أن لديهم نقاط ضعف كثيرة".

وعن المنافسة على اللقب، قال: "لا ينبغي لنا أن نفكر كثيرا في أي شخص آخر وأن نركز فقط على أنفسنا".

وأتم: "إن التحسن في الأداء على أرض الملعب كفريق واحد وتحسن أداء كل فرد هو الأفضل بالنسبة لنا وفي النهاية، علينا فقط أن نحاول الفوز في كل مباراة على حدة."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.