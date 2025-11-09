المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"هذه أمور منفصلة والجماهير فخورة بنا".. مرموش يتحدث عن منافسة محمد صلاح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:27 م 09/11/2025
صلاح ومرموش

محمد صلاح وعمر مرموش

ألقى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الضوء على منافسة محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مرموش عبر موقع ناديه الرسمي: "اللعب ضد محمد صلاح أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي، بالأخص وأن نكون لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتنافس على اللقب، لكنني أتمنى أن يفوز مانشستر سيتي".

وأضاف: "منافسة محمد صلاح؟ نحاول أن نبقي هذه الأمور منفصلة عندما نكون في المنتخب الوطني، ونحاول دائمًا المزاح وخلق جو بعيدًا عن كرة القدم، نظرًا لأن حياتنا كلها تدور حول كرة القدم، فعندما نذهب إلى منتخبنا الوطني، نحاول الاستمتاع والتحدث عن مواضيع أخرى".

وتابع: "أشعر أن الناس فخورون برؤية لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما يلعبان في اثنين من أفضل الأندية في العالم".

وأكمل مرموش: "محمد صلاح وكل ما حققه، والتاريخ الذي كتبه ويستمر في كتابته، أشعر أن الجماهير فخورة بنا بكل تأكيد".

وواصل: "عندما تأتي مباراة مثل هذه، فإن سعادة الجماهير برؤية لاعبين مصريين على أرض الملعب تكفيهم وتعني لهم الكثير".

قبل أن يشدد لاعب منتخب مصر: "في النهاية، من يفوز هو ببساطة من نجح في ذلك اليوم، هو وفريقه، لأنك لا تلعب وحدك".

وأنهى: "كل شخص يشجع فريقه، وكل شخص لديه ناديه المفضل، وهذا ما يصنع الفارق، ولكنني متأكد من أن الجماهير تدعم كلانا".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي صلاح مرموش

