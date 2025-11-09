أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن هناك قلق في ليفربول بشأن مستقبل دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط الفريق.

وينتهي عقد الدولي المجري، مع حمر الميرسيسايد، بعد ثلاثة مواسم (نهاية موسم 2028) ويقدم مستويات رائعة.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن هناك قلق في ليفربول بشأن تمديد عقد سوبوسلاي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن سوبوسلاي يتقاضى راتب قليل مع ليفربول، حيث يحصل على 130 ألف يورو أسبوعيًا، وهو أقل لاعبي العالم في هذا المركز.

وتُشير الصحيفة الإسبانية إلى، أن جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد يتقاضى 400 ألف يورو أسبوعيًا، بينما في إنجلترا، يتقاضى برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز 300 ألف يورو أسبوعيًا.

وكشف التقرير، عن مراقبة مانشستر سيتي، وريال مدريد لوضع سوبوسلاي مع ليفربول، وسط تحركات من جانب ليفربول لحسم تمديد عقد اللاعب.

ويريد الريدز التحرك بسرعة وحزم، بعقد جديد طويل الأمد، والأهم من ذلك، زيادة كبيرة في راتبه، لضمان عدم إغراء لاعب خط الوسط، بعروض من أندية النخبة الأوروبية.

ويبلغ سوبوسلاي من العمر 25 عامًا، وخاض هذا الموسم 15 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.