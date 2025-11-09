المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

آس: ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان وضع سوبوسلاي مع ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:23 م 09/11/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن هناك قلق في ليفربول بشأن مستقبل دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط الفريق.

وينتهي عقد الدولي المجري، مع حمر الميرسيسايد، بعد ثلاثة مواسم (نهاية موسم 2028) ويقدم مستويات رائعة.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن هناك قلق في ليفربول بشأن تمديد عقد سوبوسلاي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن سوبوسلاي يتقاضى راتب قليل مع ليفربول، حيث يحصل على 130 ألف يورو أسبوعيًا، وهو أقل لاعبي العالم في هذا المركز.

وتُشير الصحيفة الإسبانية إلى، أن جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد يتقاضى 400 ألف يورو أسبوعيًا، بينما في إنجلترا، يتقاضى برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز 300 ألف يورو أسبوعيًا.

وكشف التقرير، عن مراقبة مانشستر سيتي، وريال مدريد لوضع سوبوسلاي مع ليفربول، وسط تحركات من جانب ليفربول لحسم تمديد عقد اللاعب.

ويريد الريدز التحرك بسرعة وحزم، بعقد جديد طويل الأمد، والأهم من ذلك، زيادة كبيرة في راتبه، لضمان عدم إغراء لاعب خط الوسط، بعروض من أندية النخبة الأوروبية.

ويبلغ سوبوسلاي من العمر 25 عامًا، وخاض هذا الموسم 15 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي سوبوسلاي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

4

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

تفاصيل المباراة
