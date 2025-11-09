على خطى أرنولد.. نجم ليفربول يرسم خطة الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد فقد الأمد في استمرار لاعبه الفرنسي، إبراهيما كوناتي، ضمن صفوف الفريق.

ويحظى كوناتي باهتمام بالغ من جانب ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الخط الخلفي للنادي الملكي.

ودخل مسؤولي الريدز خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مكثفة مع إبراهيما كوناتي، دون إحراز تقدم ملحوظ مع اللاعب وممثليه.

وأشارات تقارير إنجليزية سابقة، إلى رفض كوناتي عرضًا من إدارة ليفربول لتجديد عقده الفرنسي الدولي، والذي ينتهي في صيف 2026.

ليفربول ييأس من تجديد عقد كوناتي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي تكرار سيناريو التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد.

ويعيش مسؤولي الريال حالة تفاؤل كبيرة، بشأن وصول كوناتي إلى "سانتياجو بيرنابيو" خلال الصيف المقبل، نظرًا لترحيب اللاعب بالخطوة.

وأفادت "آس" بأن إدارة ليفربول فقدت الأمل بشكل نهائي في مسألة استمرار كوناتي وتجديد عقده، وقد أغلق ممثلي اللاعب باب المفاوضات.

واستقر الفرنسي على تكرار تجربة زميله السابق، أرنولد، والذي كان انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2025، بعد أن رفض تجديد عقده مع ليفربول.

ودخل بايرن ميونخ الألماني في منافسة قوية مع ريال مدريد، على ضم كوناتي، رغم إعلان النادي الألماني تركيزه على التجديد للفرنسي دايوت أوباميكانو.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم الثقة في القدرة البدنية للثنائي ديفيد آلابا وأنطونيو روديجير وكبر سنه مع هبوط مستوى راؤول أسينسيو.