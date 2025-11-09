صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول ضد سيتي

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، التشكيل الذي يبدأ به لقاء مانشستر سيتي، اليوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في مباراة تقام على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بواقع 19 نقطة مقابل 18 لفريق النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر

الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح

وتضم قائمة ليفربول الاحتياطية ضد مانشستر سيتي: فريدري وودمان، جو جوميز، واتارو إندو، ميلوش كيركيز، ألكسندر إيزاك، فيديريكو كييزا، ريو نجوموها، كورتيس جونز، كودي جاكبو.

ويعود اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك إلى قائمة ليفربول لأول مرة منذ إصابته ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، فيما يجلس في مقاعد البدلاء لصالح المتألق الفرنسي إيكيتيكي.

واستقر سلوت على خوض مباراة مانشستر سيتي بالتشكيل ذاته الذي هزم به ريال مدريد (1-0) في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام.