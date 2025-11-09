المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيا.. ولا تغييرات ضد مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:27 م 09/11/2025
محمد صلاح

صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول ضد سيتي

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، التشكيل الذي يبدأ به لقاء مانشستر سيتي، اليوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في مباراة تقام على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بواقع 19 نقطة مقابل 18 لفريق النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر

الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح

وتضم قائمة ليفربول الاحتياطية ضد مانشستر سيتي: فريدري وودمان، جو جوميز، واتارو إندو، ميلوش كيركيز، ألكسندر إيزاك، فيديريكو كييزا، ريو نجوموها، كورتيس جونز، كودي جاكبو.

ويعود اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك إلى قائمة ليفربول لأول مرة منذ إصابته ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، فيما يجلس في مقاعد البدلاء لصالح المتألق الفرنسي إيكيتيكي.

واستقر سلوت على خوض مباراة مانشستر سيتي بالتشكيل ذاته الذي هزم به ريال مدريد (1-0) في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
ليفربول

ليفربول

22

أهدر مانشستر سيتي 4 من آخر 5 ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الزمالك

الزمالك

52

خطأ لصالح خوان بيزيرا بالقرب من منطقة جزاء الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg