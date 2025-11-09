تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام ليفربول

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به لقاء ليفربول، اليوم الأحد.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه، ضيفه ليفربول، في مباراة تقام على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بواقع 19 نقطة مقابل 18 لفريق النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام ليفربول: جيمس ترافورد، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويواصل جوارديولا إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، فيما أجرى 3 تغييرات عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند، ليشرك دياز وبرناردو وشرقي بدلًا من ستونز ورايندرز وسافينيو.

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علمًا بأنه أحرز هدفًا وحيدًا ضد سوانزي سيتي في كأس كاراباو.