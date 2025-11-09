المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:35 م 09/11/2025
مرموش

مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد ليفربول

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به لقاء ليفربول، اليوم الأحد.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه، ضيفه ليفربول، في مباراة تقام على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بواقع 19 نقطة مقابل 18 لفريق النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام ليفربول: جيمس ترافورد، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويواصل جوارديولا إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، فيما أجرى 3 تغييرات عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند، ليشرك دياز وبرناردو وشرقي بدلًا من ستونز ورايندرز وسافينيو.

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علمًا بأنه أحرز هدفًا وحيدًا ضد سوانزي سيتي في كأس كاراباو.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي عمر مرموش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
ليفربول

ليفربول

23

منذ بداية موسم 2023-2024 لم ينقذ أي حارس مرمى ركلات جزاء في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أكثر من جيورجي مامارداشفيلي (6)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الزمالك

الزمالك

52

خطأ لصالح خوان بيزيرا بالقرب من منطقة جزاء الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
