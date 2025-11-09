استعاد نادي أستون فيلا انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، إثر تفوقه (4-0) على ضيفه بورنموث.

والتقى أستون فيلا وبورنموث على ملعب فيلا بارك في مباراة أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

أستون فيلا يقسو على بورنموث

نجح أستون فيلا في التقدم بهدف أول في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة، أتقن اللاعب الأرجنتيني إيميليانو بيونديا في تنفيذها، لتسكن شباك بورنموث.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف أمادو أونانا هدفًا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 40 لم يتمكن بيتروفيتش من التصدي لها.

وأهدر بورنموث سلسلة من الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يعاقبه أستون فيلا بهدفين متتالين في 5 دقائق فقط عن طريق كل من روس باركلي ودونيل مالين في الدقيقتين 77 و82 على الترتيب.

وأضاع بورنموث ركلة جزاء بعد أن تصدى مارتينيز لتسديدة أنطوان سيمينيو.

وعاد أستون فيلا إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية على يد بورنموث، علمًا بأنه حقق الفوز الخامس خلال آخر 5 مباريات، ليصبح على بعد نقطتين فقط من تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

من جانبه، هبط بورنموث إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى خسارة ثانية على التوالي.