نجح نادي برينتفورد من قلب الطاولة على ضيفه نيوكاسل يونايتد، من التأخر بهدف إلى الفوز (3-1).

والتقى برينتفورد ونيوكاسل، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برينتفورد يهزم نيوكاسل

وبدأ نيوكاسل مباراته على أمثل وجه، ليسجل اللاعب هارفي بارنز هدف التقدم في مرمى برينتفورد عند حدود الدقيقة 27.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متفوقًا على برينتفورد بهدف بارنز، قبل أن يتغير كل شيء في النصف الثاني.

وتمكن برينتفورد من إدراك التعادل أمام نيوكاسل بهدف في الدقيقة 56 من ضربة رأسية لكيفن شادي من رمية تماس.

وأكمل نيوكاسل مباراته بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع دان بيرن في الدقيقة 73.

ومع النقص العددي في صفوف نيوكاسل يونايتد، سجل المهاجم البرازيلي إيجور تياجو هدفين في الدقيقتين 78 و90+6.

واستمرت معاناة نيوكاسل خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، إذ لم يفز في آخر 10 مباريات خارج ملعب سانت جيمس بارك، منذ أبريل الماضي.

وأصبح نيوكاسل يونايتد على بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تقدم برينتفورد إلى المركز الثاني عشر.