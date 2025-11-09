المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريمونتادا أمام 10 لاعبين.. برينتفورد يهزم نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:39 م 09/11/2025
برينتفورد

من مباراة برينتفورد ونيوكاسل

نجح نادي برينتفورد من قلب الطاولة على ضيفه نيوكاسل يونايتد، من التأخر بهدف إلى الفوز (3-1).

والتقى برينتفورد ونيوكاسل، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برينتفورد يهزم نيوكاسل

وبدأ نيوكاسل مباراته على أمثل وجه، ليسجل اللاعب هارفي بارنز هدف التقدم في مرمى برينتفورد عند حدود الدقيقة 27.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متفوقًا على برينتفورد بهدف بارنز، قبل أن يتغير كل شيء في النصف الثاني.

وتمكن برينتفورد من إدراك التعادل أمام نيوكاسل بهدف في الدقيقة 56 من ضربة رأسية لكيفن شادي من رمية تماس.

وأكمل نيوكاسل مباراته بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع دان بيرن في الدقيقة 73.

ومع النقص العددي في صفوف نيوكاسل يونايتد، سجل المهاجم البرازيلي إيجور تياجو هدفين في الدقيقتين 78 و90+6.

واستمرت معاناة نيوكاسل خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، إذ لم يفز في آخر 10 مباريات خارج ملعب سانت جيمس بارك، منذ أبريل الماضي.

وأصبح نيوكاسل يونايتد على بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تقدم برينتفورد إلى المركز الثاني عشر.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

