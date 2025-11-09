المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الفوز الأول مع دايتش في الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يهزم ليدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:52 م 09/11/2025
نوتنجهام

من مباراة نوتنجهام وليدز

حقق نادي نوتنجهام فورست أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب شون دايتش، إثر تفوقه (3-1) على ليدز يونايتد.

والتقى نوتنجهام وليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند، اليوم الأحد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

نوتنجهام يهزم ليدز

تأخر نوتنجهام على أرضه أمام ليدز يونايتد بهدف لوكاس نميشا في الدقيقة 13.

واستطاع نوتنجهام فورست أن يعود سريعًا بفضل هدف إبراهيم سانجارا في الدقيقة 15، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1) بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم نوتنجهام بهدف من ضربة رأسية لمورجان جيبس وايت في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من البديل أوماري هاتشينسون.

وتحصل هاتشينسون على ركلة جزاء في الدقيقة 90+1، حولها اللاعب إليوت أندرسون إلى هدف في شباك ليدز، ليتفوق نوتنجهام بثلاثة أهداف لواحد.

وأنهى نوتنجهام سلسة التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات، علمًا بأن هذا هو الانتصار الأول مع شون دايتش.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست ليدز يونايتد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
ليفربول

ليفربول

24

أهدر هالاند آخر 3 ركلات جزاء له مع النادي والمنتخب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الزمالك

الزمالك

53

ضربة ثابتة للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
