حقق نادي نوتنجهام فورست أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب شون دايتش، إثر تفوقه (3-1) على ليدز يونايتد.

والتقى نوتنجهام وليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند، اليوم الأحد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

نوتنجهام يهزم ليدز

تأخر نوتنجهام على أرضه أمام ليدز يونايتد بهدف لوكاس نميشا في الدقيقة 13.

واستطاع نوتنجهام فورست أن يعود سريعًا بفضل هدف إبراهيم سانجارا في الدقيقة 15، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1) بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم نوتنجهام بهدف من ضربة رأسية لمورجان جيبس وايت في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من البديل أوماري هاتشينسون.

وتحصل هاتشينسون على ركلة جزاء في الدقيقة 90+1، حولها اللاعب إليوت أندرسون إلى هدف في شباك ليدز، ليتفوق نوتنجهام بثلاثة أهداف لواحد.

وأنهى نوتنجهام سلسة التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات، علمًا بأن هذا هو الانتصار الأول مع شون دايتش.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا