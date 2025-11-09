أهدر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، ركلة جزاء لناديه مانشيستر سيتي، خلال مواجهة غريمه ليفربول، في قمة لقاءات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، عقب العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ من الحارس جيورجي مامارداشفيلي، على الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

وسدد هالاند ركلة الجزاء في الدقيقة 13، لكن الحارس مامارداشفيلي تصدى لها ببراعة، ليحافظ على نظافة شباك الريدز.

وواصل مانشستر سيتي مسلسل إهدار ركلات الجزاء أمام ليفربول، حيث أضاعت كتيبة السيتزنز 4 ركلات من آخر 5 احتسب له ضد الريدز، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل مامارداشفيلي تألقه على صعيد ركلات الجزاء، فهو أكثر حارس تصديًا لركلات الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى، برصيد 6 تصديات، منذ بداية موسم 2023-2024.