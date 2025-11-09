المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إهدار ركلة جزاء.. هالاند يصالح جماهير مانشستر سيتي بهدف أمام ليفربول (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:22 م 09/11/2025
هالاند

هالاند يحتفل بهدفه في ليفربول

نجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في مصالحة جماهير نادي مانشستر سيتي بهدف في مرمى ليفربول، اليوم الأحد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في مباراة جارية بينهما هذا المساء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يصالح جماهير مانشستر سيتي أمام ليفربول

أهدر هالاند ركلة جزاء لمانشستر سيتي أمام ليفربول، بعد أن تألق الحارس جيورجي مامارداشفيلي في التصدي لها عند حدود الدقيقة 13.

وتمكن هالاند من مصالحة جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد قرابة ربع ساعة، إذ سجل هدفًا في ليفربول في الدقيقة 29 من ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، إثر عرضية رائعة من ماثيوس نونيز.

واعتذر هالاند، أثناء احتفاله، لجماهير مانشستر سيتي على إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول.

وأصبح هالاند ثاني أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أول 11 مباراة لفريقه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بعد هالاند نفسه، صاحب الرقم القياسي في موسم 2022-2023، عندما أحرز 17 هدفًا.

ويحتاج هالاند إلى هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 في منافسات الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه سجل 99 هدفًا خلال 108 مباريات فقط.

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

83

فرصة للسيتي بعد تميرة ويقابلها نيكو أوريلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
