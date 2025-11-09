نجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في مصالحة جماهير نادي مانشستر سيتي بهدف في مرمى ليفربول، اليوم الأحد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في مباراة جارية بينهما هذا المساء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يصالح جماهير مانشستر سيتي أمام ليفربول

أهدر هالاند ركلة جزاء لمانشستر سيتي أمام ليفربول، بعد أن تألق الحارس جيورجي مامارداشفيلي في التصدي لها عند حدود الدقيقة 13.

وتمكن هالاند من مصالحة جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد قرابة ربع ساعة، إذ سجل هدفًا في ليفربول في الدقيقة 29 من ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، إثر عرضية رائعة من ماثيوس نونيز.

🔥⚽ رأسية هالاند تستقر في شباك ليفربول معلنةً الهدف الأول لمانشستر سيتي!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/iNlsG9BttH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2025

واعتذر هالاند، أثناء احتفاله، لجماهير مانشستر سيتي على إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول.

وأصبح هالاند ثاني أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أول 11 مباراة لفريقه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بعد هالاند نفسه، صاحب الرقم القياسي في موسم 2022-2023، عندما أحرز 17 هدفًا.

ويحتاج هالاند إلى هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 في منافسات الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه سجل 99 هدفًا خلال 108 مباريات فقط.