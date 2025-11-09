انهار نادي ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ليخسر فريق محمد صلاح (3-0) أمام رفاق عمر مرموش، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحقق الإسباني بيب جوارديولا الفوز في مباراته الـ1000 في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

واستطاع مانشستر سيتي أن ينهي عقدة ليفربول، إذ فشل فريق جوارديولا في تحقيق أي انتصار في المواجهات المباشرة بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي خلال آخر 4 مباريات، منذ موسم 2022-2023.

وتقدم مانشستر سيتي إلى وصافة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، بينما يظهر ليفربول ثامنًا بـ18 نقطة.

وشارك صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بينما بدأ مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

تشكيل مانشستر سيتي وليفربول

تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين، ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون، ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وحاول صلاح على مرمى مانشستر سيتي بتسديدة في الدقيقة 8، تصدى لها دوناروما.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء أمام ليفربول عند حدود الدقيقة 11، إثر تدخل من مامارداشفيلي على قدم دوكو، تحقق منه الحكم عبر تقنية الـVAR.

وتألق مامارداشفيلي في التصدي لركلة جزاء هالاند في الدقيقة 13.

وواصل مامارداشفيلي تألقه ليمنع دوكو من التسجيل في الدقيقة 27، إذ تصدى لتسديدته القوية من داخل منطقة جزاء ليفربول.

ونجح هالاند في مصالحة جماهير سيتي بالتسجيل في مرمى ليفربول في الدقيقة 29، من ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، إثر عرضية رائعة من ماثيوس نونيز.

وسجل ليفربول هدفًا من توقيع فان دايك وصناعة صلاح، لكن الـVAR ألغى الهدف بداعي التسلل على آندي روبرتسون الذي منع دوناروما من رؤية الكرة.

وأضاف سيتي هدفًا ثانيًا من تسديدة نيكو جونزاليس في الدقيقة 45+3 بعدما ارتطمت في قدم فان دايك لتصبح أكثر صعوبة على مامارداشفيلي، حيث سكنت شباك ليفربول.

وفي الشوط الثاني، سيطر ليفربول في البداية لكن مانشستر سيتي كان أكثر خطورة بتسديدة لدوكو من على حدود منطقة الجزاء، أنقذها مامارداشفيلي في الدقيقة 57.

وأهدر البديل جاكبو فرصة سهلة أمام مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 60.

وتمكن جيريمي دوكو من تسجيل هدف ثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، إثر تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء، فشل مامارداشفيلي في التعامل معها.

وشارك مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 73 بدلًا من دوكو.

وتألق دوناروما في التصدي لتسديدة سوبوسلاي الصاروخية في الدقيقة 76، لتبقى شباك مانشستر سيتي نظيفة أمام ليفربول.

وأضاع صلاح هدفًا محققًا في الدقيقة 79، بعد أن انفرد بالمرمى، ليضع الكرة فوق دوناروما، لكنها مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيمن لمانشستر سيتي.

واستمرت محاولات ليفربول الهجومية على مرمى مانشستر سيتي دون جدوى، حتى انتهت الدقائق الـ90 بتفوق أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.