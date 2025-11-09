المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

فريق يتقدم وآخر يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:50 م 09/11/2025
مانشستر سيتي وليفربول

من مباراة مانشستر سيتي وليفربول

حقق نادي مانشستر سيتي الفوز الكبير (3-0) على ليفربول، في مباراة جمعت بينهما هذا المساء ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

والتقى مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز سيتي على ليفربول

استطاع مانشستر سيتي أن يهزم ليفربول بثلاثية نظيفة، يدين فيها بالفضل إلى أهداف إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو على الترتيب.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بينما بدأ عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

وتقدم مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الثاني بـ22 نقطة.

واستمر ليفربول في تراجعه هذا الموسم، ليهبط إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg