حقق نادي مانشستر سيتي الفوز الكبير (3-0) على ليفربول، في مباراة جمعت بينهما هذا المساء ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

والتقى مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز سيتي على ليفربول

استطاع مانشستر سيتي أن يهزم ليفربول بثلاثية نظيفة، يدين فيها بالفضل إلى أهداف إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو على الترتيب.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بينما بدأ عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

وتقدم مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الثاني بـ22 نقطة.

واستمر ليفربول في تراجعه هذا الموسم، ليهبط إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا