تفوق نادي مانشستر سيتي (3-0) على ليفربول، مساء اليوم الأحد، في مباراة التقى خلالها الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح وجهًا لوجه.

والتقى مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد في مباراة أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مرموش وصلاح وجها لوجه

ظهر محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بينما بدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

ولم يتمكن صلاح أو مرموش من ترك أي بصمة تهديفية في لقاء سيتي وليفربول.

يشار إلى أن الثنائي المصري سبق لهما أن التقيا وجهًا لوجه في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025، عندما سجل صلاح وصنع في فوز ليفربول (2-0) على مانشستر سيتي.

ماذا قدم صلاح ضد مانشستر سيتي؟

- اللمسات: 49

- التمريرات المفتاحية: 3

- العرضيات الناجحة: 1 من 5

- دقة التمريرات القصيرة: 25 من 30 (83%)

- المراوغات الناجحة: صفر من 3

- فقدان الكرة: 15

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 4 من 10

- التسديدات: 3 (جميعها خارج المرمى)

- إهدار فرص كبيرة: 1

- تقييم: 6.0

وتستمر معاناة محمد صلاح مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مكتفيًا بإحراز 4 أهداف في 11 مباراة.

ماذا قدم مرموش ضد ليفربول؟

- اللمسات: 11

- التمريرات المفتاحية: 1

- التسديدات: 1 (تم اعتراضها)

- دقة التمريرات القصيرة: 5 من 5 (100%)

- فقدان الكرة: 2

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 1 من 2

- التقييم: 6.3

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما أحرز هدفًا وحيدًا في كأس كاراباو ضد سوانزي.