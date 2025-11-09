المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: صلاح كان كابوسا لمانشستر سيتي.. وراقبته بـ4 لاعبين

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:20 م 09/11/2025
صلا

صلاح وجوارديولا من مواجهة سابقة بينهما

اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن اللاعب المصري محمد صلاح كان بمثابة الكابوس بالنسبة لنادي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، موضحًا أنه اضطر لمراقبته هذا المساء بـ4 لاعبين.

وحقق مانشستر سيتي الفوز (3-0) على ليفربول في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا عن صلاح

وقال جوارديولا في تصريحاته التي أدلى بها عقب الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة: "كان من الرائع رؤية صلاح الذي لعبنا أمامه ملايين المعارك.. وآمل أن يكون هناك المزيد والمزيد من المواجهات أمامه، لأنها تجربة خاصة جدًا".

واستفاض المدرب الإسباني: "صلاح كان كابوسًا لمانشستر سيتي لسنوات عديدة.. دائمًا ما كان يعاقبنا بسرعته، لذا قلت لنيكو أوريلي (عليك أن تكون قويًا في تدخلاتك) مع وجود لاعبين أو ثلاثة إضافيين بالقرب منه في كل مرة يحصل فيها على الكرة، وكان دوكو وبرناردو وفودين قريبين جدًا منه، ولا يتركونه في مواجهة واحد ضد واحد".

قبل أن يختتم: "كانت معركة مذهلة دفاعيًا.. كان على أوريلي أن يثبت نفسه ضد أفضل الأجنحة، كيف يتصرف وكيف يؤدي، ولا يوجد مثال أفضل من مواجهة محمد صلاح والتعامل معه".

يشار إلى أن صلاح سجل 13 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى في 24 مباراة رسمية خاضها ضد مانشستر سيتي.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

