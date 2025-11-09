اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن اللاعب المصري محمد صلاح كان بمثابة الكابوس بالنسبة لنادي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، موضحًا أنه اضطر لمراقبته هذا المساء بـ4 لاعبين.

وحقق مانشستر سيتي الفوز (3-0) على ليفربول في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا عن صلاح

وقال جوارديولا في تصريحاته التي أدلى بها عقب الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة: "كان من الرائع رؤية صلاح الذي لعبنا أمامه ملايين المعارك.. وآمل أن يكون هناك المزيد والمزيد من المواجهات أمامه، لأنها تجربة خاصة جدًا".

واستفاض المدرب الإسباني: "صلاح كان كابوسًا لمانشستر سيتي لسنوات عديدة.. دائمًا ما كان يعاقبنا بسرعته، لذا قلت لنيكو أوريلي (عليك أن تكون قويًا في تدخلاتك) مع وجود لاعبين أو ثلاثة إضافيين بالقرب منه في كل مرة يحصل فيها على الكرة، وكان دوكو وبرناردو وفودين قريبين جدًا منه، ولا يتركونه في مواجهة واحد ضد واحد".

قبل أن يختتم: "كانت معركة مذهلة دفاعيًا.. كان على أوريلي أن يثبت نفسه ضد أفضل الأجنحة، كيف يتصرف وكيف يؤدي، ولا يوجد مثال أفضل من مواجهة محمد صلاح والتعامل معه".

يشار إلى أن صلاح سجل 13 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى في 24 مباراة رسمية خاضها ضد مانشستر سيتي.