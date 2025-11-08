مانشستر يونايتد يستهدف صفقة هجومية في يناير

يستهدف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، تحسبًا لإصابة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو.

وكان الدولي السلوفيني قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2025، قادمًا من لايبزيج، في صفقة تجاوزت قيمتها 80 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن روبن أموريم قد يضطر إلى إبرام صفقة هجومية في الميركاتو الشتوي، تحسبًا لإصابة سيسكو في الركبة.

وتعرض سيسكو للإصابة خلال مباراة توتنهام هوتسبير، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيواجه فريق "الشياطين الحمر" ضربة أخرى في الفترة المقبلة، وتحديدًا بين شهري ديسمبر ويناير، بسبب غياب الثنائي الكاميروني برايان مبيومو والإيفواري أماد ديالو للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.