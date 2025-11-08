المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

2 2
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

مانشستر يونايتد يستهدف صفقة هجومية في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

10:42 م 09/11/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

بنجامين سيسكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد

يستهدف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، تحسبًا لإصابة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو.

وكان الدولي السلوفيني قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2025، قادمًا من لايبزيج، في صفقة تجاوزت قيمتها 80 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن روبن أموريم قد يضطر إلى إبرام صفقة هجومية في الميركاتو الشتوي، تحسبًا لإصابة سيسكو في الركبة.

وتعرض سيسكو للإصابة خلال مباراة توتنهام هوتسبير، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيواجه فريق "الشياطين الحمر" ضربة أخرى في الفترة المقبلة، وتحديدًا بين شهري ديسمبر ويناير، بسبب غياب الثنائي الكاميروني برايان مبيومو والإيفواري أماد ديالو للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بنجامين سيسكو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
برشلونة

برشلونة

60

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
