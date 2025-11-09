المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

2 2
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

منافسة إنجليزية لضم صفقة من يوفنتوس

محمد همام

كتب - محمد همام

11:18 م 09/11/2025
يوفنتوس وميلان

فريق يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود منافسة بين ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير للتعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن تشيلسي وتوتنهام يدرسان التعاقد مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، لاعب يوفنتوس، خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم ليل السابق يفكر في الرحيل مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لعدم تأقلمه مع صفوف "السيدة العجوز" منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن إدارة يوفنتوس قد توافق على رحيل جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في حال وصول عرض مناسب.

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عامًا مع يوفنتوس هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر في الدوري الإيطالي.

ويمتلك الدولي الكندي عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2030، حيث انضم إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليل الفرنسي.

الدوري الإنجليزي تشيلسي الدوري الإيطالي توتنهام يوفنتوس جوناثان ديفيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
برشلونة

برشلونة

60

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg