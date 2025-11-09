منافسة إنجليزية لضم صفقة من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود منافسة بين ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير للتعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن تشيلسي وتوتنهام يدرسان التعاقد مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، لاعب يوفنتوس، خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم ليل السابق يفكر في الرحيل مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لعدم تأقلمه مع صفوف "السيدة العجوز" منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن إدارة يوفنتوس قد توافق على رحيل جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في حال وصول عرض مناسب.

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عامًا مع يوفنتوس هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر في الدوري الإيطالي.

ويمتلك الدولي الكندي عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2030، حيث انضم إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليل الفرنسي.