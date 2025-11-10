صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ميرور

صفقة هجومية

ينوي نادي مانشستر يونايتد إبرام صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسبًا لإصابة السلوفيني بنجامين سيسكو.

وكان الدولي السلوفيني تعرض لإصابة في الركبة خلال لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في منافسات الدوري الإنجليزي.

ديلي ميل

مراقبة صلاح

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن خطته حول مراقبة محمد صلاح في لقاء ليفربول.

وقال جوارديولا إن صلاح كان يمثل كابوسًا إلا أنه قام بوضع 4 لاعبين لمراقبة الدولي المصري.

ذا صن

بقاء ساكا

اقترب نادي آرسنال من إعلان تمديد عقد الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا، والذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2027.

وينوي متصدر الدوري الإنجليزي تمديد عقد ساكا حتى عام 2030 مع حصوله على أعلى راتب في تاريخ النادي.

الصحافة الإسبانية

آس

ريال مدريد غاضب من التحكيم

يسود شعور بالغضب داخل معسكر ريال مدريد، من قرارات التحكيم خلال مباراة الفريق ضد رايو فايكانو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

حالة من الغضب وعدم الفهم بسبب عدم تدخل حكم الفيديو في لعبة شد قميص بيلينجهام ثم واقعين مع كيليان مبابي، قبل اقتراب صافرة النهاية.

ماركا

إصابة فالفيردي

تعرض فيدي فالفيردي لإصابة خلال مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، قد تؤثر على انضمامه إلى منتخب بلاده في التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يخضع فالفيردي إلى فحوصات طبية من أجل تحديد حالته بدقة، عقب شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

سبورت

استبعاد كاسادو

استقر هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، على استبعاد كاسادو من تشكيل مواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي أقيمت بالدوري الإسباني.

وقرر فليك دخول داني أولمو في التشكيل الأساسي لبرشلونة بدلًا من كاسادو، نظرًا لوجود مشاكل بدنية، حالت دون مشاركته.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

مفاجأة ديشامب

ينوي المدرب ديديه ديشامب مواصلة مسيرته التدريبية بعد الرحيل عن المنتخب الفرنسي عقب كأس العالم 2026.

وقال ديشامب بشأن مستقبله: "كانت هناك اتصالات من الدوري السعودي.. لن أذكر أسماء، لكنهم يعرفون وضعي حاليًا، وبعد الانتهاء من التزاماتي مع منتخب فرنسا سأكون حرًا، ولن أغلق أي باب".

يشار إلى أن ديشامب يتولى تدريب منتخب فرنسا منذ 2012، فيما نجح في حصد لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

ليكيب

بديل كولو مواني

استقر المدرب ديديه ديشامب على بديل راندال كولو مواني في قائمة منتخب فرنسا.

وخرج كولو مواني من قائمة المنتخب الفرنسي في المعسكر المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويحل فلوريان توفين في قائمة فرنسا بدلًا من كولو مواني، علمًا بأنه انضم في المعسكر الماضي كذلك لتعويض إصابة برادلي باركولا.

الصحافة الألمانية

بيلد

كومباني ينتقد لاعبي بايرن ميونخ

انتقد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، لاعبيه بشدة، خاصةً على مستوى التركيز في الترتيبات الدفاعية أمام يونيون برلين، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن في كامل تركيزه.

وقال كومباني: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية خلال المباراة؛ الأمر يتعلق بالتفاصيل، خاصة أن يونيون برلين يمتاز بالقوة في تنفيذ الكرات الثابتة".

سكاي سبورتس

فولفسبورج يقيل مدربه

قرر نادي فولفسبورج الألماني، إقالة مدربه بول سيمونيس، من منصبه، بعد أن خسر الفريق للمرة السادسة في آخر سبع مباريات ببطولة الدوري الألماني.

وكان سيمونيس خيارًا مفاجئًا لتولي تدريب فولفسبورج في فترة الإعداد للموسم الحالي 2025-2026، بعد فوزه بكأس هولندا مع فريق جو أهيد إيجلز.

الصحافة الإيطالية

Dazn

حلم روما

أكد جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما، أن من حق فريقه وجماهيره الحلم باستعادة لقب الدوري الإيطالي، بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وقال جاسبريني بعد الفوز على أودينيزي: "من الرائع أن يحلم المشجعون بالسكوديتو، لقد وصلنا إلى فترة التوقف الدولي ونحن في الصدارة، وهذا مصدر فخر ورضا كبير للجماهير، سنتحدث عن النسب والاحتمالات لاحقاً".

فوتبول إيطاليا

استبعاد كين

أعلن الاتحاد الإيطالي، استبعاد المهاجم مويس كين نجم نادي فيورنتينا، من قائمة كتيبة الأزوري، وذلك بداعي الإصابة، عقب تعرضه لكدمة في عظمة الساق.

وأوضح الاتحاد الإيطالي أنه تم استدعاء نيكولو كامبياجي مهاجم بولونيا بدلًا من لاعب الفيولا المصاب، ليجاور ماتيو ريتيجي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في قائمة المدرب جاتوزو، للمواجهتين الحاسمتين بتصفيات كأس العالم.