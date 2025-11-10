المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

سلوت: إلغاء هدفنا مانشستر سيتي كان قرارا خاطئا.. ولا يمكننا الحديث عن الصدارة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:14 ص 10/11/2025
سلوت

أرني سلوت

انتقد أرني سلوت، مدرب ليفربول، قرارات التحكيم في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول خسر 0-3 أمام مانشستر سيتي، مساء أمس الأحد، في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، ليتوقف رصيد حامل اللقب عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وشهد اللقاء إلغاء هدف لليفربول سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 38، وذلك بداعي التسلل.

وقال سلوت لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة : "إلغاء هدف فان دايك؟ أعتقد أنه من الواضح والجلي أن القرار الخاطئ قد اتُخذ".

وأضاف: "لم يتدخل روبرتسون إطلاقا فيما يمكن أن يفعله حارس المرمى، مباشرة بعد المباراة، أراني أحدهم هدفا مماثلا احتسبه الحكم نفسه لمانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون الموسم الماضي".

لكن على الرغم من إحباطه، لم يكن لدى سلوت أي اعتراض على النتيجة، إذ قال: "كان الشوط الأول صعبا للغاية علينا، لقد ضغطوا علينا بقوة، وعانينا كثيرا في الشوط الأول، كان من الواضح أنهم كانوا أفضل منا".

وواصل: "نأمل أن نصل إلى نهاية الشوط متأخرين بهدف نظيف، ثم كانت هناك 5 إلى 10 دقائق مؤثرة، بدلا من التعادل 1-1، أصبحت النتيجة 2-0".

وأردف: "لكن كان من الممكن أن يؤثر ذلك على المباراة بشكل إيجابي بالنسبة لنا، حيث كنا سيئين للغاية في الشوط الأول".

وعندما سُئل عن الدفاع عن اللقب، قال سلوت: "في الموسم الماضي عندما كنا متقدمين بـ8 نقاط، لم نشعر أبدا أن الأمر قد انتهى بالفعل".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لكن بصفتي مدربا لليفربول في هذه اللحظة، لا أعتقد أنه يجب عليّ التحدث عن المركز الأول".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

