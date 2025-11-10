المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

هالاند يحلق في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 11

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:45 ص 10/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

أسدل الستار على منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي معها واحدة من حلقات الصراع على لقب هداف بريميرليج هذا الموسم.

وفي ختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0، في مباراة شهدت تسجيل إيرلينج هالاند هدفا.

وبهذا ينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مجددا، بانطلاق الجولة 12 من نسخة 2025-2026 للمسابقة يوم 22 نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف للشهر الحالي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 6 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg