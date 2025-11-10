أسدل الستار على منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي معها واحدة من حلقات الصراع على لقب هداف بريميرليج هذا الموسم.

وفي ختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0، في مباراة شهدت تسجيل إيرلينج هالاند هدفا.

وبهذا ينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مجددا، بانطلاق الجولة 12 من نسخة 2025-2026 للمسابقة يوم 22 نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف للشهر الحالي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 6 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

