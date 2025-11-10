حصل اللاعب المصري عمر مرموش على تقييم أعلى من مواطنه محمد صلاح في الصحف الإنجليزية خلال مباراة نادي مانشستر سيتي ضد ليفربول.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول، مساء أمس الأحد، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مرموش وصلاح في تقييم الصحف الإنجليزية

لم يقدم صلاح أو مرموش أي بصمة تهديفية في مباراة سيتي وليفربول.

وظهر صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، في الوقت الذي جلس خلاله عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

وفيما يلي تقييمات الصحف الإنجليزية لمرموش وصلاح في لقاء مانشستر سيتي وليفربول..

صحيفة theguardian..

- مرموش (6): لم تكتب ملخصًا عن أدائه ضد ليفربول.

- صلاح (4): كان هادئًا جدًا.. هادئ أكثر من اللازم بالنسبة لنجم ليفربول، ربما لعب ركلة الركنية بدقة على رأس فان دايك في الهدف الملغي، وأهدر فرصة متأخرة.

موقع givemesport..

- مرموش: لم يمنحه تقييمًا بسبب قلة الدقائق التي شارك بها.

- صلاح (6.5): قاتل واجتهد، لكنه لم ينجح حقًا في وضع أوريلي تحت الضغط.

شبكة قنوات NBC..

- مرموش (6): تحرك كثيرًا، وحاول صناعة الفارق.

- صلاح (4) مباراة أخرى للنسيان.. أوريلي بدا أكثر حدة وقوة، وصلاح أهدر الفرصة الكبيرة الوحيدة التي حصل عليها عندما لعبها بجانب القائم في اللحظات الأخيرة، وهذا يلخص يومه.

موقع مانشستر إيفينيج نيوز..

- مرموش (6): اندمج فورًا في أجواء مباراة مانشستر سيتي وليفربول

موقع liverpool.com..

- صلاح (5): كانت لديه لحظات جيدة أمام أوريلي في الشوط الأول لكنه لم يقدم الكثير في الشوط الثاني، رغم ذلك كان الأكثر تهديدًا من لاعبي ليفربول.

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، بينما لم يتمكن مرموش بعد من إحراز هدفه الأول هذا الموسم.