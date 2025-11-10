المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد مباراة سيتي وليفربول.. مرموش يتفوق على صلاح في تقييمات الصحف الإنجليزية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:17 م 10/11/2025
مرموش وصلاح

مرموش وصلاح بعد لقاء مانشستر سيتي وليفربول

حصل اللاعب المصري عمر مرموش على تقييم أعلى من مواطنه محمد صلاح في الصحف الإنجليزية خلال مباراة نادي مانشستر سيتي ضد ليفربول.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول، مساء أمس الأحد، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مرموش وصلاح في تقييم الصحف الإنجليزية

لم يقدم صلاح أو مرموش أي بصمة تهديفية في مباراة سيتي وليفربول.

وظهر صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، في الوقت الذي جلس خلاله عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 73.

وفيما يلي تقييمات الصحف الإنجليزية لمرموش وصلاح في لقاء مانشستر سيتي وليفربول..

صحيفة theguardian..

- مرموش (6): لم تكتب ملخصًا عن أدائه ضد ليفربول.

- صلاح (4): كان هادئًا جدًا.. هادئ أكثر من اللازم بالنسبة لنجم ليفربول، ربما لعب ركلة الركنية بدقة على رأس فان دايك في الهدف الملغي، وأهدر فرصة متأخرة.

موقع givemesport..

- مرموش: لم يمنحه تقييمًا بسبب قلة الدقائق التي شارك بها.

- صلاح (6.5): قاتل واجتهد، لكنه لم ينجح حقًا في وضع أوريلي تحت الضغط.

شبكة قنوات NBC..

- مرموش (6): تحرك كثيرًا، وحاول صناعة الفارق.

- صلاح (4) مباراة أخرى للنسيان.. أوريلي بدا أكثر حدة وقوة، وصلاح أهدر الفرصة الكبيرة الوحيدة التي حصل عليها عندما لعبها بجانب القائم في اللحظات الأخيرة، وهذا يلخص يومه.

موقع مانشستر إيفينيج نيوز..

- مرموش (6): اندمج فورًا في أجواء مباراة مانشستر سيتي وليفربول

موقع liverpool.com..

- صلاح (5): كانت لديه لحظات جيدة أمام أوريلي في الشوط الأول لكنه لم يقدم الكثير في الشوط الثاني، رغم ذلك كان الأكثر تهديدًا من لاعبي ليفربول.

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، بينما لم يتمكن مرموش بعد من إحراز هدفه الأول هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg