أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه مورجان روجرز، الذي جذب انتباه العديد من الأندية الكبيرة مؤخرا.

وقال أستون فيلا في بيان رسمي اليوم الإثنين: "يُسعد نادي أستون فيلا أن يعلن عن توقيع مورجان روجرز عقدا جديدا يبقيه مع النادي، حتى عام 2031".

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في فبراير 2024 قادما من ميدلزبره، وأصبح أحد العناصر الأساسية في فريق أوناي إيمري، كما حصل على أول استدعاء له مع منتخب إنجلترا في نوفمبر 2024.

تألق صانع اللعب الإنجليزي في الموسم الماضي جعله ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم باختيار زملائه في رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

ووفقا لتقارير متعددة، دخل روجرز دوائر اهتمامات أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 16 مباراة مع "الفيلانز" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

