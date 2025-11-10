المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أغلق الباب أمام الكبار.. أستون فيلا يعلن تجديد عقد مورجان روجرز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:57 م 10/11/2025
مورجان روجرز

مورجان روجرز

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه مورجان روجرز، الذي جذب انتباه العديد من الأندية الكبيرة مؤخرا.

وقال أستون فيلا في بيان رسمي اليوم الإثنين: "يُسعد نادي أستون فيلا أن يعلن عن توقيع مورجان روجرز عقدا جديدا يبقيه مع النادي، حتى عام 2031".

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في فبراير 2024 قادما من ميدلزبره، وأصبح أحد العناصر الأساسية في فريق أوناي إيمري، كما حصل على أول استدعاء له مع منتخب إنجلترا في نوفمبر 2024.

تألق صانع اللعب الإنجليزي في الموسم الماضي جعله ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم باختيار زملائه في رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

ووفقا لتقارير متعددة، دخل روجرز دوائر اهتمامات أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 16 مباراة مع "الفيلانز" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي أستون فيلا مورجان روجرز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg