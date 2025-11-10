روني: صلاح ترك برادلي وحيدا أمام مانشستر سيتي

انتقد الإنجليزي واين روني أداء اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة خسارة ليفربول ضد مانشستر سيتي، موضحًا أنه لا يقدم المساندة الدفاعية اللازمة في المباريات الكبيرة، على حد وصفه.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة (3-0) على يد مانشستر سيتي في لقاء أقيم على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

روني ينتقد صلاح

وقال روني في تصريحات عبر شبكة قنوات BBC التليفزيونية: "صلاح موجود في ليفربول ليسجل الأهداف ويصنعها، وهو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال آخر 6 أو 7 سنوات، لكن في المباريات الكبيرة يجب أن يقوم بالمساندة الدفاعية".

وأضاف: "يجب أن يعود صلاح ليساعد زملاءه.. برادلي كان يمر بيوم صعب جدًا ضد مانشستر سيتي، وتركه وحيدًا".

وعانى برادلي كثيرًا أمام الجناح البلجيكي جيريمي دوكو الذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء أمام ليفربول، قبل أن يسجل هدفًا من تسديدة لا تصد ولا ترد، لم يستطع مامارداشفيلي التصدي لها.

يشار إلى أن صلاح سجل هذا الموسم 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي.