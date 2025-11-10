المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

روني: صلاح ترك برادلي وحيدا أمام مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:29 م 10/11/2025
محمد صلاح

صلاح - لاعب ليفربول

انتقد الإنجليزي واين روني أداء اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة خسارة ليفربول ضد مانشستر سيتي، موضحًا أنه لا يقدم المساندة الدفاعية اللازمة في المباريات الكبيرة، على حد وصفه.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة (3-0) على يد مانشستر سيتي في لقاء أقيم على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

روني ينتقد صلاح

وقال روني في تصريحات عبر شبكة قنوات BBC التليفزيونية: "صلاح موجود في ليفربول ليسجل الأهداف ويصنعها، وهو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال آخر 6 أو 7 سنوات، لكن في المباريات الكبيرة يجب أن يقوم بالمساندة الدفاعية".

وأضاف: "يجب أن يعود صلاح ليساعد زملاءه.. برادلي كان يمر بيوم صعب جدًا ضد مانشستر سيتي، وتركه وحيدًا".

وعانى برادلي كثيرًا أمام الجناح البلجيكي جيريمي دوكو الذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء أمام ليفربول، قبل أن يسجل هدفًا من تسديدة لا تصد ولا ترد، لم يستطع مامارداشفيلي التصدي لها.

يشار إلى أن صلاح سجل هذا الموسم 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح واين روني

