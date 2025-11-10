أنهى المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عقدة غريبة أمام المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة ضد ليفربول.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الكبير (3-0) على ليفربول، مساء أمس الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند ينهي عقدة فان دايك

نجح هالاند في مصالحة جماهير مانشستر سيتي أمام ليفربول، إذ سجل هدفًا بعد 16 دقيقة فقط من إهدار ركلة جزاء تصدى لها الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي.

الهدف دفع هالاند إلى الوصول إلى هدفه رقم 99 مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع عدد من الإحصائيات والأرقام القياسية الأخرى.

وفي إحصائية غريبة، تمكن هالاند من الفوز على فان دايك لأول مرة على الإطلاق في مسيرتهما بعد كرة القدم، بعد 10 مباريات محتملة بينها، على النحو الآتي..

- مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا: ليفربول تفوق (4-3) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا: ليفربول تفوق (2-0) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: ليفربول فاز (1-0) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: ليفربول خسر (4-1) بمشاركة فان دايك وغياب هالاند

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: التعادل (1-1) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: التعادل (1-1) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: ليفربول فاز (2-0) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: ليفربول فاز (2-0) بمشاركة فان دايك وغياب هالاند

- مع مانشستر سيتي في الدرع الخيرية: ليفربول تفوق (3-1) بمشاركة هالاند وفان دايك

- مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة: ليفربول خسر (3-2) بمشاركة هالاند وغياب فان دايك

وفاز هالاند أخيرًا على فان دايك في مباراة شارك خلالها الثنائي، كما كان الانتصار مستحقًا بنتيجة (3-0) لمانشستر سيتي.