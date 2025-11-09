المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روبرتسون: الخسارة من مانشستر سيتي "ضربة موجعة".. والوقت مبكر للحديث عن البطل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:43 م 10/11/2025
روبرتسون

روبرتسون - لاعب ليفربول

أبدى أندي روبرتسون، لاعب فريق ليفربول، حزنه الشديد بعد الخسارة من مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى ليفربول هزيمة من مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "من الواضح أننا قدمنا ​​​​لأنفسنا معركة شاقة للغاية، لكنني لا أعتقد أن أيًا من الفرق سوف ينظر حقًا إلى جدول الدوري حتى نصل إلى منتصف الموسم".

وأضاف: "هذا ما يجب علينا فعله، لكن علينا حصد النقاط باستمرار. ثم لنرَ أين سنصل بعد، علينا فقط التركيز على أنفسنا وعلى مستويات الأداء".

وواصل ظهير ليفربول: "لا أعتقد أنه يُمكن الحديث عن اللقب في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، بغض النظر عن مركز الفريق، ولكن يجب أن يبدأ الفريق بالفوز بالمباريات باستمرار حتى يصبح هذا الأمر موضع تساؤل. بالتأكيد، هذا ليس سؤالًا يُطرح في غرف الملابس أو أي مكان آخر".

وتابع: "نحتاج فقط إلى العودة إلى المستويات التي نعرف أننا قادرون عليها، وتحديدًا تلك التي قدمناها في آخر مباراتين ضد أستون فيلا وريال مدريد، إذا كررنا ذلك بانتظام، فسنحصد نقاطًا أكثر".

أنهى: "أردنا أن نختتم أسبوعًا قويًا، لكن ذلك لم يكن مقدرًا لنا. كنا نحرز تقدمًا، ثم تعرضنا لضربة موجعة".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي روبرتسون

