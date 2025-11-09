أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول، قدّم شكوى ضد إلغاء هدف فيرجيل فان دايك أمام مانشستر سيتي.

وألغى حكم الفيديو هدفًا لـ فان دايك أمام مانشستر سيتي، بداعي التسلل، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم الستيزنز بهدف نظيف.

وزعمت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلًا عن ديلي ميل، أن نادي ليفربول تقدم بشكوى رسمية إلى هيئة التحكيم ضد إلغاء هدف المدافع الهولندي.

ويبدو أن شكوى ليفربول، تعتمد على وجه التحديد على القانون رقم 11 من كتاب قواعد كرة القدم.

وينص هذا القسم على ما يلي:

"لا يُعاقب اللاعب الذي يكون في موقف تسلل في اللحظة التي يتم فيها لعب الكرة أو لمسها من قبل زميله في الفريق إلا عند مشاركته في اللعب النشط من خلال، التدخل في اللعب عن طريق لعب أو لمس الكرة التي مررها أو لمسها زميل في الفريق أو "التدخل مع الخصم من خلال:

منع الخصم من اللعب أو القدرة على لعب الكرة من خلال عرقلة خط رؤية الخصم بشكل واضح أو تحدي الخصم على الكرة أو محاولة واضحة للعب الكرة القريبة عندما يؤثر هذا الفعل على الخصم أو القيام بعمل واضح يؤثر بشكل واضح على قدرة الخصم على لعب الكرة.

يريد ليفربول توضيحًا من هيئة التحكيم حول سبب استنتاجهم أن روبرتسون ارتكب مخالفة لأن دوناروما لم يكن معوقًا.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من بريميرليج.