تشيلسي يتحرك لإنقاذ رودريجو من جحيم ريال مدريد

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد الإسباني، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وأحاطت الشكوك بمستقبل رودريجو مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، وازدادت هذه الشكوك بعدما ابتعد اللاعب عن التشكيل الأساسي مع تعيين تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد.

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالرحيل عن النادي الملكي خلال الصيف، وسط اهتمام عدة أندية إنجليزية بخدماته، لكنه قرر البقاء في "سانتياجو برنابيو".

ووفقا لما أكده موقع "فوتبول إسبانيا"، فقد بدأ تشيلسي محادثاته مع ريال مدريد بشأن صفقة محتملة لضم رودريجو

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مستعد لإتمام هذه الصفقة إما في فترة الانتقالات الشتوية أو في الصيف.

وكانت شبكة "ESPN Brasil" قد أوضحت مؤخرا أن رودريجو مستعد الآن لمغادرة الفريق الملكي، ورغم أنها لم تذكر تشيلسي، فإنها أشارت إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

حتى الآن لعب رودريجو 359 دقيقة فقط هذا الموسم في 13 مباراة، وبدأ أساسيا 3 مرات فقط هذا الموسم، وكانت معظم مشاركاته قصيرة لمدة 20 دقيقة.

ولم يسجل اللاعب صاحب الـ24 عاما أي أهداف هذا الموسم، مكتفيا بتقديم تمريرتين حاسمتين.

جدول مباريات اليوم