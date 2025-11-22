المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بديل صلاح.. ليفربول يستهدف جوهرة برايتون

محمد همام

كتب - محمد همام

11:24 ص 11/11/2025
ياكوبا مينتيه

ياكوبا مينتيه لاعب برايتون

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة نادي ليفربول في تدعيم خط الهجوم، وتحديدًا بالتعاقد مع الدولي الجامبي ياكوبا مينتيه، لاعب فريق برايتون.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي بأن ليفربول يسعى للتعاقد مع مينتيه، جناح برايتون، الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب آرني سلوت خلال فترة تواجدهما في فريق فينورد الهولندي.

وأضاف الموقع أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يُكلّف خزينة ليفربول نحو 70 مليون جنيه إسترليني، إذ يُنظر إليه كخليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2027.

وانتقل الدولي الجامبي إلى صفوف برايتون قادمًا من نيوكاسل عام 2024، مقابل 35 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2029.

وشارك مينتيه مع برايتون هذا الموسم في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ليفربول ستمنح محمد صلاح حرية تحديد مستقبله، سواء بالبقاء حتى نهاية عقده أو الرحيل في الصيف المقبل، في ظل الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي.

يُذكر أن صلاح ارتبط في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة إلى نادي اتحاد جدة، كما دخل الهلال على خط المفاوضات في الموسم الماضي، قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح ياكوبا مينتيه

