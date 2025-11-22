بديل صلاح.. ليفربول يستهدف جوهرة برايتون

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة نادي ليفربول في تدعيم خط الهجوم، وتحديدًا بالتعاقد مع الدولي الجامبي ياكوبا مينتيه، لاعب فريق برايتون.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي بأن ليفربول يسعى للتعاقد مع مينتيه، جناح برايتون، الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب آرني سلوت خلال فترة تواجدهما في فريق فينورد الهولندي.

وأضاف الموقع أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يُكلّف خزينة ليفربول نحو 70 مليون جنيه إسترليني، إذ يُنظر إليه كخليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2027.

وانتقل الدولي الجامبي إلى صفوف برايتون قادمًا من نيوكاسل عام 2024، مقابل 35 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2029.

وشارك مينتيه مع برايتون هذا الموسم في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ليفربول ستمنح محمد صلاح حرية تحديد مستقبله، سواء بالبقاء حتى نهاية عقده أو الرحيل في الصيف المقبل، في ظل الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي.

يُذكر أن صلاح ارتبط في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة إلى نادي اتحاد جدة، كما دخل الهلال على خط المفاوضات في الموسم الماضي، قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين.