كلام فى الكورة
على رأسهم صلاح.. تحديات مثيرة لنجوم ليفربول في توقف نوفمبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:53 ص 11/11/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

انضم عدد كبير من نجوم نادي ليفربول إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وانطلقت فترة التوقف الدولي يوم 10 نوفمبر وستستمر حتى 18 من نفس الشهر.

وتتنوع تحديات نجوم ليفربول الدوليين بين المباريات الودية مثل صلاح مع مصر، ومواجهات في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف ليفربول عن نجومه الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم في فترة التوقف خلال نوفمبر الجاري:

كونور برادلي – أيرلندا الشمالية

سلوفاكيا ضد أيرلندا الشمالية - الجمعة 14 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

أيرلندا الشمالية ضد لوكسمبورج - الاثنين 17 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

هوجو إيكيتيكي، إبراهيما كوناتي – فرنسا

فرنسا ضد أوكرانيا - الخميس 13 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

أذربيجان ضد فرنسا – الأحد 16 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

طالع ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم من هنا

واتارو إندو - اليابان

اليابان ضد غانا - الجمعة 14 نوفمبر (مباراة ودية)

اليابان ضد بوليفيا - الثلاثاء 18 نوفمبر (مباراة ودية)

محمد صلاح – مصر

مصر ضد أوزبكستان - الجمعة 14 نوفمبر (مباراة ودية)

مصر ضد إيران أو كاب فيردي - الثلاثاء 18 نوفمبر (مباراة ودية)

كودي جاكبو، ريان جرافنبرخ، فيرجيل فان ديك – هولندا

بولندا ضد هولندا - الجمعة 14 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

هولندا ضد ليتوانيا - الإثنين 17 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

ألكسندر إيزاك – السويد

سويسرا ضد السويد - السبت 15 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

السويد ضد سلوفينيا - الثلاثاء 18 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

ميلوس كيركيز، دومينيك سوبوسزلاي – المجر

أرمينيا ضد المجر - الخميس 13 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

المجر ضد جمهورية أيرلندا – الأحد 16 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين

أنجولا ضد الأرجنتين - الجمعة 14 نوفمبر (مباراة ودية)

جيورجي مامارداشفيلي – جورجيا

جورجيا ضد إسبانيا - السبت 15 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

بلغاريا ضد جورجيا - الثلاثاء 18 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

آندي روبرتسون – اسكتلندا

اليونان ضد اسكتلندا - السبت 15 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

اسكتلندا ضد الدنمارك - الثلاثاء 18 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

فلوريان فيرتز – ألمانيا

لوكسمبورج ضد ألمانيا - الجمعة 14 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

ألمانيا ضد سلوفاكيا - الإثنين 17 نوفمبر (تصفيات كأس العالم)

ليفربول منتخب مصر تصفيات كأس العالم محمد صلاح فترة التوقف في نوفمبر مباريات منتخب مصر

