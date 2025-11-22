خطوة جديدة من ليفربول لتأمين بقاء كوناتي

زعمت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول تقدم بعرض رسمي جديد لتجديد عقد مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وارتبط الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم توصله إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة ليفربول تشعر بالثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع كوناتي، مشيرةً إلى أن النادي قدم بالفعل عرضًا محسّنًا للاعب.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات لا تزال مستمرة بين إدارة النادي وممثلي اللاعب الفرنسي من أجل حسم تفاصيل العقد الجديد.

ويتقاضى كوناتي راتبًا أسبوعيًا يُقدر بنحو 70 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه يطمح إلى الحصول على عرض مالي أفضل مقابل استمراره مع الفريق.

وانتقل المدافع الفرنسي إلى صفوف ليفربول عام 2021 قادمًا من لايبزيج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو.

وخاض كوناتي 148 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

وعلى صعيد الألقاب، تُوّج كوناتي مع ليفربول بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية المحترفة "كاراباو"، وكأس الدرع الخيرية.