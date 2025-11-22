يتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يُقدَّر بـ525 ألف جنيه إسترليني.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في المركز الثاني، حيث يحصل على راتب أسبوعي يُقدَّر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

ويتواجد لاعب مصري آخر في القائمة، وهو الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، الذي يأتي في المركز التاسع.

اللافت في هذه القائمة هو تواجد الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لاعب فريق تشيلسي، إلا أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق بقيادة المدرب إنزو ماريسكا.

ولم يشارك جناح فريق تشيلسي خلال هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ليرتبط اسمه بالرحيل عن "البلوز" في يناير المقبل.

