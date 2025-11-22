صلاح ليس وحيدًا.. 8 نجوم أفارقة في ليفربول (صور)

صحيح أن فريق ليفربول يمتلك نجمًا من القارة السمراء، وتحديدًا محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف "الريدز" الحالي، إلا أن هناك نجومًا آخرين لديهم أصول أفريقية داخل الفريق الإنجليزي.

ويُعد من أبرز الأسماء داخل فريق ليفربول المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي يُعتبر من أصول دولة إرتريا، إلا أن اللاعب يمثل حاليًا منتخب السويد.

وكان إيزاك قد انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل، في صفقة تُعد الأغلى بين ناديين من إنجلترا، حيث قُدّرت بـ125 مليون جنيه إسترليني.

كما يمتلك ليفربول نجمًا آخر بين صفوفه من أصول أفريقية، وهو المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، القادم من صفوف آينتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي.

ويُعد اللاعب الفرنسي من أصول كاميرونية، إلا أنه أصبح من بين لاعبي منتخب "الديوك" مؤخرًا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب.

مهاجم آخر في صفوف ليفربول لديه أصول من القارة السمراء، وهو اللاعب الهولندي كودي جاكبو، الذي يمتلك أصولًا من توجو.

