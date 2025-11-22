المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صلاح ليس وحيدًا.. 8 نجوم أفارقة في ليفربول (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

03:17 م 11/11/2025

صحيح أن فريق ليفربول يمتلك نجمًا من القارة السمراء، وتحديدًا محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف "الريدز" الحالي، إلا أن هناك نجومًا آخرين لديهم أصول أفريقية داخل الفريق الإنجليزي.

ويُعد من أبرز الأسماء داخل فريق ليفربول المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي يُعتبر من أصول دولة إرتريا، إلا أن اللاعب يمثل حاليًا منتخب السويد.

وكان إيزاك قد انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل، في صفقة تُعد الأغلى بين ناديين من إنجلترا، حيث قُدّرت بـ125 مليون جنيه إسترليني.

كما يمتلك ليفربول نجمًا آخر بين صفوفه من أصول أفريقية، وهو المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، القادم من صفوف آينتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي.

ويُعد اللاعب الفرنسي من أصول كاميرونية، إلا أنه أصبح من بين لاعبي منتخب "الديوك" مؤخرًا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب.

مهاجم آخر في صفوف ليفربول لديه أصول من القارة السمراء، وهو اللاعب الهولندي كودي جاكبو، الذي يمتلك أصولًا من توجو.

ولمعرفة نجوم آخرين من فريق ليفربول لديهم أصول أفريقية.. اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح إيزاك جاكبو إيكتيكي

