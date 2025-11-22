ليفربول يرصد 130 مليون يورو لخطف نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، عن مساعي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع أحد أهم نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويراقب ليفربول لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، تمهيدًا للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية للعام 2026.

ليفربول يستهدف ضم فيتينيا

ووفقًا لموقع "CaughtOffside" فإن "أحمر الميرسيسايد" يتطلع إلى تدعيم مركز خط وسطه بلاعب جديد، بناء على تعليمات المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويعتبر فيتينا ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، وقد لعب نجم الوسط البرتغالي 169 مباراة مع باريس، مسجلاً 21 هدفًا ومقدمًا 22 تمريرة حاسمة.

ويمتاز فيتينيا بثباته تحت الضغط، وتدخله الجيد مع الهجمات المرتدة، إلى جانب ذكائه في توزيع الكرات على لاعبي خط الهجوم.

ونوه التقرير بأن فيتينيا مع المواصفات التي يتطلع ليفربول إلى إضافتها إلى تشكيل الفريق، خلال الفترة المقبلة.

علاوة على ذلك، فإن قدرة البرتغالي الدولي على التحكم في إيقاع المباراة وتمرير الكرة في وسط الملعب تجعله خيارًا جذابًا لأسلوب سلوت.

لكن ليفربول لا ينوي بدء أي مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان، إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه الحاليين في يناير.

موقف باريس سان جيرمان من رحيل فيتينيا

من جانبه، لا يزال باريس سان جيرمان مترددًا في بيع فيتينيا، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2029، ويتم اعتباره لاعبًا "لا يُمس".

ورغم ذلك، في حال وصول عرض بقيمة 130 مليون يورو، قد يفتح النادي الفرنسي باب الرحيل أمام اللاعب البرتغالي.

واختتم التقرير بأن أندية ريال مدريد، بايرن ميونخ، أرسنال، ويوفنتوس يُراقبان اللاعب عن كثب، لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.