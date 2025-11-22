عقد جديد من مانشستر سيتي لضمان استمرار فودين

ينوي نادي مانشستر سيتي تقديم عرضٍ لنجمه فيل فودين من أجل تجديد عقده مع "السماوي"، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

وبحسب الصحفي نيكو شيرا، فإن إدارة مانشستر سيتي ترغب في تقديم عرض لتجديد عقد فودين حتى صيف 2030، نظرًا للدور الكبير الذي يقدمه مع الفريق.

وأضاف شيرا أن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يدرك جودة اللاعب وأهميته داخل الفريق، لذا يرغب في ضمان بقاء فودين لفترة أطول.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد لعب في صفوف ناشئي مانشستر سيتي قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2017-2018.

وخاض الدولي الإنجليزي 333 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، سجل خلالها 104 أهداف وصنع 64 هدفًا.

وتمكّن فودين من تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، في حين يتصدر آرسنال المسابقة برصيد 26 نقطة.