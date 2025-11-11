أعلن مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، عن فوز مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة أفضل هدف لشهر أكتوبر الماضي.

ونافس هالاند زميله المصري عمر مرموش على جائزة هدف شهر أكتوبر.

وكان مرموش سجل هدفه الوحيد هذا الموسم أمام سوانزي سيتي بكأس كاراباو.

وفاز هالاند بالجائزة بفضل هدفه في ملعب برينتفورد يوم 5 أكتوبر الماضي.

ولم يكن الهدف مهمًا فقط لأنه ساعد مانشستر سيتي في الحصول على ثلاث نقاط ثمينة، لكنه منح أيضًا هذا الفوز المدرب بيب جوارديولا انتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل إلى هذا الإنجاز في 349 مباراة فقط - أي أسرع بـ55 مباراة من أي شخص آخر.

وكان هذا أيضًا الهدف الخامس لهالاند في ذلك الأسبوع، بعد أن سجل هدفين في الفوز 5-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفين آخرين في التعادل 2-2 مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.