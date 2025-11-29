المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل حان وقت الرحيل؟.. مفاجأة حول مصير جوارديولا مع مانشستر سيتي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:21 م 11/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى، حول مستقبل الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وإمكانية رحيله خلال الصيف المقبل.

وكان جوارديولا قد وقع عقدًا جديدًا، مع الأزرق السماوي، يمتد حتى عام 2027، بعدما حقق المدرب الإسباني نجاحات مذهلة، منذ توليه المهمة الفنية في عام 2016.

هل حان وقت رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" نقلاً عن المقربين من جوارديولا، فإن الأخير يتوقع أن يغادر ملعب "الاتحاد" في الصيف المقبل، أي بعد عقدٍ كامل على وصوله إلى ملعب الاتحاد، معتبرين أن تلك الخطوة ستكون "منطقية" في مسيرته التدريبية.

ورغم ذلك لم يُتخذ جوارديولا قراره الرسمي بعد، حيث اعتاد على إكمال عقوده السابقة مع الأندية التي دربها حتى الآن، على غرار برشلونة وبايرن ميونخ.

ومن ثم قد يكمل بيب عقده داخل ملعب "الاتحاد" حتى النهاية، أي بعد عامين مقبلين.

ومن الجدير بالذكر أن جوارديولا ارتبط بالرحيل عن الأزرق السماوي في الصيف الماضي، لكنه فاجأ الجميع بتغيير قراره وتجديد عقده مع النادي.

وصرح جوارديولا مرارًا بأنه اتخذ قرارًا بالحصول على فترة راحة، بعد رحيله عن مانشستر سيتي، مهما كان توقيت ذلك الرحيل.

وقال بيب: "أعلم أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي سأتوقف عن التدريب، هذا أمر مؤكد. القرار متخذ، بل أكثر من متخذ".

وتابع: "لا أعرف كم ستستمر فترة التوقف، سنة، سنتين، ثلاث، خمس، عشر، أو حتى خمس عشرة سنة لا أعلم".

وأكد: "سأرحل بعد هذه الفترة مع السيتي لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وصحتي، لن أعتزل التدريب، لكنني سآخذ فترة راحة بالتأكيد".

ونجح جوارديولا خلال فترته مع أزرق مانشستر، في تحقيق 6 ألقاب على صعيد الدوري الإنجليزي، علاوة على لقب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، والكثير من البطولات المحلية.

ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن آرسنال "المتصدر"، بعدما هزم ليفربول بنتيجة (3-0) في الجولة الماضية.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا اعتزال جوارديولا

