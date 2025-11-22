المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الاتحاد الإنجليزي يتهم حنبعل المجبري بسوء السلوك

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:35 م 11/11/2025
حنبعل المجبري

حنبعل المجبري

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، اتهامًا رسميًا إلى النجم التونسي حنبعل المجبري، متوسط ميدان بيرنلي، بسوء التصرف.

واتُهم حنبعل بالبصق على مشجعي ليدز يونايتد، خلال المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة (2-0)، على ملعبه، خلال شهر أكتوبر الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الواقعة المزعومة حدثت خلال الدقيقة 67، من مباراة بيرنلي وليدز، وحل المجبري بديلا في الدقيقة 83 من أحداثها.

حنبعل المجبري متهم بسوء السلوك

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيانه الرسمي ما يلي:

"يزعم أن اللاعب تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة و/أو بطريقة غير لائقة و/أو ارتكب سلوكا مسيئا و/أو غير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد".

وعى إثر تلك التهمة، سيكون أمام اللاعب التونسي، صاحب الـ22 عامًا، مهلة حتى يوم 28 نوفمبر للرد على هذا الاتهام، قبل أن يتم إصدار عقوبة انضباطية ضده.

ويواجه بيرنلي، الصاعد حديثا للبريميرليج، والذي يحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب (10 نقاط)، منافسه تشيلسي، ثالث الترتيب، يوم 22 من نوفمبر المقبل.

مباراة بيرنلي القادمة
الدوري الإنجليزي حنبعل المجبري بيرنلي ليدز يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg