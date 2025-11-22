الاتحاد الإنجليزي يتهم حنبعل المجبري بسوء السلوك

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، اتهامًا رسميًا إلى النجم التونسي حنبعل المجبري، متوسط ميدان بيرنلي، بسوء التصرف.

واتُهم حنبعل بالبصق على مشجعي ليدز يونايتد، خلال المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة (2-0)، على ملعبه، خلال شهر أكتوبر الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الواقعة المزعومة حدثت خلال الدقيقة 67، من مباراة بيرنلي وليدز، وحل المجبري بديلا في الدقيقة 83 من أحداثها.

حنبعل المجبري متهم بسوء السلوك

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيانه الرسمي ما يلي:

"يزعم أن اللاعب تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة و/أو بطريقة غير لائقة و/أو ارتكب سلوكا مسيئا و/أو غير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد".

وعى إثر تلك التهمة، سيكون أمام اللاعب التونسي، صاحب الـ22 عامًا، مهلة حتى يوم 28 نوفمبر للرد على هذا الاتهام، قبل أن يتم إصدار عقوبة انضباطية ضده.

ويواجه بيرنلي، الصاعد حديثا للبريميرليج، والذي يحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب (10 نقاط)، منافسه تشيلسي، ثالث الترتيب، يوم 22 من نوفمبر المقبل.