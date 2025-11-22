نفى هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام في إنجلترا، صحة هدف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول "الملغي" أمام مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل المدافع الهولندي هدفًا برأسه في شباك مان سيتي، في الدقيقة 38، ظنًا منه أنه عادل النتيجة لفريقه، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

ويرى الحكم أن أندي روبرتسون، ظهير أيسر الريدز، كان في موقف تسلل مؤثر على الحارس جيانلويجي دوناروما، ليُحرم ليفربول من التعادل.

واعترض ليفربول على القرار واعتبره خطأ فادحًا، وتواصل مع هيئة الحكام الإنجليزية PGMOL، برئاسة هوارد ويب، من أجل توضيح أسباب الواقعة.

من جانبه، حرص ويب على الدفاع عن قرار الطاقم التحكيمي لقمة ليفربول والسيتي، التي فاز خلالها الأخير (3-0)، مؤكدًا أن إلغاء الهدف كان صحيحاً بالنظر إلى طبيعة الموقف.

رئيس لجنة الحكام ينفي صحة هدف فان دايك

وصرح هوارد ويب إعلاميًا بأن: "القرارات المتعلقة بتأثير لاعب في وضع تسلل على خصم، رغم أنه لم يلمس الكرة، من أكثر القرارات التقديرية في التحكيم".

وأضاف: "في هذه الحالة، كان روبرتسون داخل منطقة الست ياردات، وعلى بعد أمتار قليلة من الحارس، وانخفض أسفل الكرة عندما لعبها فان دايك برأسه".

وتابع رئيس لجنة الحكام بالقول: "على الحكام أن يقرروا إن كانت هذه الحركة قد أثرت على قدرة الحارس في التصدي للكرة، وهذا ما تم تقديره في النهاية".

وأكمل: "التسجيلات الصوتية من غرفة الفيديو أظهرت إبلاغ الحكم المساعد، زميله، بأن روبرتسون كان في خط رؤية الحارس ومؤثرًا على تحركاته، ليتجه طاقم الميدان إلى إعلان تسلل".

وواصل ويب: "هذا القرار لا يتفق عليه الجميع، لكن لا يمكن القول إنه غير معقول. اللاعب كان قريبًا للغاية من الحارس، والكرة كانت متجهة نحوه".

واستطرد: "من الطبيعي أن يتم اعتبار هذا الأمر عاملاً مؤثر، ومهمة الـVAR ليست إعادة التقدير، بل تحديد ما إذا كان القرار الميداني خاطئًا بوضوح، وفي هذه الحالة لم يكن كذلك".

من جهته، أكد ليفربول أنه راجع اللقطة من عدة زوايا ولم يجد ما يثبت أن دوناروما تأثر بوجود روبرتسون أو أن الأخير حجب عنه الرؤية، معتبرًا أن الهدف كان صحيحًا.

