صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

الاتحاد الإنجليزي

اتهام المجبري

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهامًا رسميًا إلى النجم التونسي حنبعل المجبري، لاعب فريق بيرنلي، بسبب سوء التصرف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "يزعم أن اللاعب تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة و/أو بطريقة غير لائقة و/أو ارتكب سلوكا مسيئا و/أو غير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد".

موقع مانشستر سيتي

الجوائز تعرف هالاند

حاز المهاجم إيرلينج هالاند، على جائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر، بنادي مانشستر سيتي، بعد منافسه مع زميله المصري عمر مرموش.

وفاز هالاند بالجائزة بفضل هدفه في ملعب برينتفورد يوم 5 أكتوبر الماضي، بينما كان قد سجل مرموش أمام سوانزي سيتي بكأس كاراباو.

ذا صن

إيفرتون يراقب توني

يعد نادي إيفرتون من بين أبرز أندية الدوري الإنجليزي، التي ترغب في التعاقد مع إيفان توني لاعب أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى توني انفتاحه على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خروجه من برينتفورد قبل 18 شهرًا، إذ يطمح اللاعب لتمثيل الأسود في كأس العالم بالصيف المقبل.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

رافينيا يقترب من التعافي

شهدت تدريبات برشلونة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، تواجد مجموعة محدودة من اللاعبين بسبب تواجد معظم الفريق مع منتخباتهم.

رافينيا دخل في الوقت الراهن إلى المرحلة الأخيرة من فترة التعافي، جراء الإصابة التي طالته خلال الشهر الماضي.

وتواجد الثنائي جافي ومارك كاسادو في مقر تدريبات برشلونة، حيث يواصلان أيضًا أداء برامج تأهيلية خاصة من أجل العودة في أقرب وقت، ولذلك لم يشاركا في المران الجماعي للبلوجرانا.

ديفنسا سنترال

قرار حاسم من نيكو باز

حسم النجم الأرجنتيني الواعد، نيكو باز، لاعب وسط فريق كومو الإيطالي، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، في يناير 2026.

سيكون بمقدور ريال مدريد الإسباني، استعادة اللاعب ذي الـ21 عامًا، في الصيف المقبل، مقابل مبلغ زهيد (10 ملايين يورو).

تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يرغب في وصول نيكو باز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وليس الصيفي.

لا فانجارديا

برشلونة خذل ميسي

قرر ليونيل ميسي الرحيل عن نادي برشلونة صيف 2021 بعد أكثر من 20 عامًا قضاها في صفوف الفريق، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي كان يمر بها النادي حينها، وتدهور العلاقة مع إدارة الرئيس خوان لابورتا بسبب طريقة الرحيل.

وأكد النجم الأرجنتيني أنه كان مستعدًا لتخفيض راتبه من أجل البقاء، لكنه فوجئ بعد رحيله بأشهر قليلة بتعاقد برشلونة مع فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، ما زاد شعوره بعدم التقدير والوفاء من النادي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ليون يتعافى ماليا

نجح نادي أولمبيك ليون، في تصحيح أوضاعه المالية، بعد أن مر بأزمة طاحنة، خلال الفترة الماضية، من خلال بيع عقود عددًا من النجوم إلى جانب عقود الرعاية وأرباح حقوق البث التلفزيوني.

وأنعش انتقال انتقال المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزي إلى فياريال الإسباني، بقيمة 22.6 مليون يورو، خزائن النادي، باستثناء المكافآت وفقًا للمساهمات التهديفية وعدد المشاركات.

لو باريزيان

انتقادات حارس باريس سان جيرمان

تعرض حارس مرمى باريس سان جيرمان، لوكاس شيفالييه، لانتقادات لاذعة بعد إعجابه "عن طريق الخطأ" بمنشور على "إنستجرام" مرتبط بتجمع منتخب فرنسا الحالي.

علاوة على ذلك، فإن أداء شيفالييه، لم يقنع نادي العاصمة الفرنسية، ولا المدرب الإسباني لويس إنريكي، في ظل ارتكابه للعديد من الأخطاء المؤثرة أمام الخصوم.

الصحافة الألمانية

بيلد

موهبة جديدة في بايرن

ترشح لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونخ، للانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عاما خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض اللاعب الشاب لموقف صعب في البداية حيث حاول التواصل مع بعض أعضاء الجهاز الفني ولم يستجب أحد، حتى تواصل معه مدرب المنتخب أنطونيو دي سالفو بنفسه.

الهجوم مستمر على نوير

هاجم أوليفر كان، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ السابق، مانويل نوير، بعد الخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة الفريق البافاري ضد يونيون برلين في بطولة الدوري الألماني.

وقال أوليفر كان: "لا يهم أبدا إن كان نوير لاعبا عالميا أم لا، يجب عليه الحصول على استراحة قليلة وإشراك الحراس البدلاء في الفريق هذا أمر طبيعي".

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

مانشيني يحزم حقائبه

اقترب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والسعودية، من العودة إلى الشرق الأوسط عبر بوابة نادي السد القطري، بعد أن وافق على تولي القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد حتى مايو 2026.

مانشيني، البالغ من العمر 60 عامًا، سيصل إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود الرسمية، ليحتفل بعيد ميلاده الـ61 لاحقًا هذا الشهر من مقاعد بدلاء السد.

فوتبول إيطاليا

سبب رفض كييزا دعوة إيطاليا

أثار غياب فيديريكو كييزا عن قائمة المنتخب الإيطالي في التوقف الدولي الأخير العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد رفضه تلبية الدعوة.

يرى كييزا أن مشاركته في الوقت الحالي قد تضر بالمنتخب أكثر مما تفيده، حيث لا يزال يبحث عن استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد موسم مضغوط في إنجلترا، خاض خلاله 12 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.