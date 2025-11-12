المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كايسيدو قد يحصل على عقد مُحسن مع تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:07 ص 12/11/2025
كايسيدو

كايسيدو

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي يدرس مكافأة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو على مستوياته المميزة هذا الموسم، من خلال تعديل بنود عقده وتحسين راتبه ليعكس مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في صفقة ضخمة قادمًا من برايتون، ووقّع حينها عقدًا يمتد لثماني سنوات حتى صيف 2031، مع إمكانية تمديده لعام إضافي، ما يجعله من بين أطول العقود في تاريخ النادي اللندني.

وأوضحت التقارير أن إدارة البلوز ترى في كايسيدو أحد الركائز الأساسية لمشروع الفريق طويل المدى، خاصة بعد الأداء الثابت الذي يقدمه في وسط الملعب منذ وصوله إلى "ستامفورد بريدج".

ومنذ بداية موسم 2023/2024، لم يغب اللاعب الإكوادوري سوى عن ثلاث مباريات فقط في البريميرليج، وشارك في أكثر من 100 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف البطولات، ليصبح من أكثر اللاعبين اعتمادًا عليهم في تشكيل الفريق.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كايسيدو

