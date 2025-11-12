كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي يدرس مكافأة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو على مستوياته المميزة هذا الموسم، من خلال تعديل بنود عقده وتحسين راتبه ليعكس مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في صفقة ضخمة قادمًا من برايتون، ووقّع حينها عقدًا يمتد لثماني سنوات حتى صيف 2031، مع إمكانية تمديده لعام إضافي، ما يجعله من بين أطول العقود في تاريخ النادي اللندني.

وأوضحت التقارير أن إدارة البلوز ترى في كايسيدو أحد الركائز الأساسية لمشروع الفريق طويل المدى، خاصة بعد الأداء الثابت الذي يقدمه في وسط الملعب منذ وصوله إلى "ستامفورد بريدج".

ومنذ بداية موسم 2023/2024، لم يغب اللاعب الإكوادوري سوى عن ثلاث مباريات فقط في البريميرليج، وشارك في أكثر من 100 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف البطولات، ليصبح من أكثر اللاعبين اعتمادًا عليهم في تشكيل الفريق.