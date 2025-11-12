أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن روب إدواردز بات على وشك التأكيد رسميًا كمدير فني جديد لفريق وولفرهامبتون، وذلك بعد الاتفاق على اللمسات الأخيرة في عقده مع النادي.

ومن المنتظر أن ينضم هاري واتلينج إلى الجهاز الفني لإدواردز كمساعد مدرب، قادمًا من نادي ميدلزبره الذي كان يعمل به الثنائي خلال الفترة الماضية.

ودخل وولفرهامبتون في مفاوضات مع إدواردز منذ يوم السبت، بعدما تم إعفاؤه من قيادة ميدلزبره في مباراة الفريق أمام برمنجهام، ومنحه الإذن للتفاوض مع إدارة النادي الإنجليزي.

وسيحصل ميدلزبره على تعويض مالي يتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه إسترليني، بينما سيقود إدواردز فريق وولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في البريميرليج، ويملك نقطتين فقط في رصيده.