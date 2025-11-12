المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روب إدواردز يقترب من تولي تدريب وولفرهامبتون اليوم الأربعاء

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:12 ص 12/11/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن روب إدواردز بات على وشك التأكيد رسميًا كمدير فني جديد لفريق وولفرهامبتون، وذلك بعد الاتفاق على اللمسات الأخيرة في عقده مع النادي.

ومن المنتظر أن ينضم هاري واتلينج إلى الجهاز الفني لإدواردز كمساعد مدرب، قادمًا من نادي ميدلزبره الذي كان يعمل به الثنائي خلال الفترة الماضية.

ودخل وولفرهامبتون في مفاوضات مع إدواردز منذ يوم السبت، بعدما تم إعفاؤه من قيادة ميدلزبره في مباراة الفريق أمام برمنجهام، ومنحه الإذن للتفاوض مع إدارة النادي الإنجليزي.

وسيحصل ميدلزبره على تعويض مالي يتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه إسترليني، بينما سيقود إدواردز فريق وولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في البريميرليج، ويملك نقطتين فقط في رصيده.

الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

