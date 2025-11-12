المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أوسكار في حالة مستقرة بعد تعرضه لمشكلة في القلب

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:56 م 12/11/2025
البرازيلي أوسكار

البرازيلي أوسكار

أفادت تقارير إعلامية أن البرازيلي أوسكار، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، تعافى من أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال تدريبات فريقه ساو باولو، حيث تبين أنه عانى من مشكلة في القلب، ويخضع حاليًا للمراقبة الطبية في المستشفى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أوسكار، البالغ من العمر 34 عامًا، شعر بعدم ارتياح أثناء الاختبارات البدنية التي خاضها في مركز تدريبات ساو باولو يوم الثلاثاء، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث استقرت حالته لاحقًا.

من جانبها، أوضحت صحيفة "جلوبو" البرازيلية أن اللاعب انهار أثناء استخدامه دراجة تمرين، وفقد وعيه لمدة دقيقتين قبل أن يتلقى الإسعافات اللازمة، مشيرةً إلى أنه يفكر في الاعتزال بعد هذه الواقعة الصادمة.

وكان أوسكار قد عاد إلى نادي ساو باولو في ديسمبر 2024، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته، بعقد يمتد حتى عام 2027، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مهاجم تشيلسي السابق، وذلك بعد ثماني سنوات قضاها في الدوري الصيني.

أوسكار

