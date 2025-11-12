المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميا.. ولفرهامبتون يعلن تعيين روب إدواردز مديرا فنيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:22 م 12/11/2025
روب إدواردز

روب إدواردز

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن تعيين روب إدواردز مديرا فنيا للفريق.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن في بداية شهر نوفمبر الحالي عن إقالة البرتغالي فيتور بيريرا، في ظل تراجع نتائج الفريق.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "روب إدواردز هو المدير الفني الجديد لولفرهامبتون، بعد أن وقّع عقدا يمتد لثلاث سنوات ونصف، ليبدأ فترة جديدة مع النادي".

وأوضح ولفرهامبتون أن المدافع الويلزي السابق أثبت نفسه كمدرب ناجح في السنوات الأخيرة، خاصة مع فريقي فورست جرين روفرز ولوتون تاون، كما قدّم بداية إيجابية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى مع ميدلسبره.

وبدأت علاقته بوولفرهامبتون عام 2004، حيث خاض 111 مباراة على مدار 4 مواسم مع الفريق.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون روب إدواردز

