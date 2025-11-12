رسميا.. ولفرهامبتون يعلن تعيين روب إدواردز مديرا فنيا

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن تعيين روب إدواردز مديرا فنيا للفريق.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن في بداية شهر نوفمبر الحالي عن إقالة البرتغالي فيتور بيريرا، في ظل تراجع نتائج الفريق.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "روب إدواردز هو المدير الفني الجديد لولفرهامبتون، بعد أن وقّع عقدا يمتد لثلاث سنوات ونصف، ليبدأ فترة جديدة مع النادي".

وأوضح ولفرهامبتون أن المدافع الويلزي السابق أثبت نفسه كمدرب ناجح في السنوات الأخيرة، خاصة مع فريقي فورست جرين روفرز ولوتون تاون، كما قدّم بداية إيجابية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى مع ميدلسبره.

وبدأت علاقته بوولفرهامبتون عام 2004، حيث خاض 111 مباراة على مدار 4 مواسم مع الفريق.

