كشف المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر أسباب تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي "2025-2026".

ولعب صلاح 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 3.

ويرى شيرر في الوقت ذاته أن سباق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي انتهى بالنسبة لهم بسبب نتائجه السيئة هذا الموسم.

وقال آلان شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "independent": "أعتقد أن ليفربول بحاجة للفوز في كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم، ولا أرى أن ذلك ممكن، لذا، أعتقد أن سباقهم على اللقب قد انتهى".

وعبّر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي عن قلقه بشأن تراجع مستوى محمد صلاح، قائلاً: "محمد صلاح بعيدًا عما كان يقدمه في الموسم الماضي أو مما اعتدنا عليه منه".

وعن الأسباب المحتملة لتراجع صلاح، رد، قائلًا: "لا أعلم إن كان (صلاح) يشعر أن الأموال التي أُنفقت على فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك جعلته لم يعد اللاعب رقم واحد في الفريق".

وأضاف: "هناك بالتأكيد أمر غير طبيعي سواء كان السبب التقدّم في السن وعدم قدرته على تقديم نفس المستوى السابق، أو أن لديه استياءً من شيء ما".

وتابع: "المؤكد الآن أننا لا نرى نفس محمد صلاح الذي عهدناه، ويمكنك أن تقول الشيء نفسه عن معظم لاعبي ليفربول في الوقت الحالي".