كلام فى الكورة
بينهم لوكاكو وإبراهيموفيتش.. روني يكشف الصفقات التي أضرت بمانشستر يونايتد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:30 م 12/11/2025
روني

واين روني

انتقد واين روني أسطورة مانشستر يونايتد الصفقات السابقة التي كان يتعاقد معها النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن حالة الفريق الآن أصبحت في تحسن مستمر.

واختار واين روني 3 تعاقدات لم تساعد مانشستر يونايتد في السنوات الماضية.

وقال روني: "لقد كانوا يجلبون أسماء كبيرة، أنت تنظر إلى لوكاكو، زلاتان إبراهيموفيتش، بوجبا، إنهم لاعبون جيدون ولكنهم كانوا فقط يجلبون الأسماء وينفقون مبالغ هائلة من المال".

وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز هذه الأخطاء، عندما تنظر إلى ما حدث في مانشستر يونايتد على مدار السنوات العشر الماضية، تجد أن بعض اللاعبين، تم معاملتهم بشكل سيء، الآن وبعد أن حقق الفريق بعض النتائج، يمكن أن ترى عودة تدرييجة للثقة".

وأكمل: "يمكنك أن ترى أنه أصبح أكثر ثقة، وحالة الفريق تتحسن تدريجيا، كان هناك تحسن واضح، واعتقد أننا سنشاهد تقدما واللاعبون يتعرفون على بعضهم البعض بشكل أفضل".

وتابع: "بدأنا نشهد تعاقدات أفضل شيئا فشيئا، علينا أن نتحلى بالواقعية، ونسأل أنفسنا، هل سيفوزون بالدوري؟، لا لن يفوزوا، هل من الممكن إنهاء الموسم ضمن المركز الأربعة أو الخمسة الأولى؟.. نحن نشهد تحسنا تدريبيا".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إبراهيموفيتش واين روني لوكاكو بوجبا

