كشف إيدرسون، حارس مرمى نادي فنربخشة التركي، كواليس ما دار بينه وبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موضحًا مدى طيب العلاقة التي تجمع بينهما.

واستهل إيدرسون، تصريحاته التي أدلى بها عبر صحيفة "ذا صن": المكالمة التي أجريتها مع بيب يصعب وصفها الآن، لأنني اضطررت للحديث معه عبر الهاتف، فبعد المباريات لا يوجد وقت للكلام، فهو دائم الانشغال".

وتابع: "عندما تواصل معي أخبرني بضرورة القدوم لتوديع الفريق، وعقب ذلك أرسل لي رسالة يذكرني فيها بعدد الانتصارات التي حققتها في مسيرتي".

وأضاف إيدرسون: "أحب جوارديولا، أحبه بسبب عقليته بالنسبة لي، هو أفضل مدرب في عصرنا، لقد كان من دواعي سروري العمل معه".

وأكمل: "في الموسم الذي سبق رحيلي، كنت أفكر في الرحيل، لكن ذلك لم يحدث، أعتقد أن ذلك أثّر على أدائي، أصبت خمس مرات ولم أكن في أفضل حالاتي، عندها أدركت أنني بحاجة إلى التغيير".

وواصل: "لا جدوى من البقاء في نادٍ كبير وناجح إذا لم تكن سعيدًا، لأن ذلك سيؤثر عليك في النهاية، أحيانًا التحديات الجديدة تكون مفيدة لحياتك ومسيرتك".

وزاد: "بهذا الانتقال، أتنفس كرة القدم من جديد، وأشعر بالأجواء الرائعة في المباريات التركية، أنا سعيد جدًا بهذا التحدي ومتحمس للفوز".

وأتم حديثه، معلقًا على ما يتعلق ببعض قضايا التلاعب بالمباريات: "أعتقد أنني رأيت الأخبار، لكنني لا أهتم بها، لأن كل تركيزي منصب على فريقي وأدائي فقط".