المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

1 1
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

إيدرسون: أتنفس كرة القدم مع فنربخشة.. وجوارديولا المدرب الأفضل في عصرنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:40 م 12/11/2025
إيدرسون

إيدرسون

كشف إيدرسون، حارس مرمى نادي فنربخشة التركي، كواليس ما دار بينه وبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موضحًا مدى طيب العلاقة التي تجمع بينهما.

واستهل إيدرسون، تصريحاته التي أدلى بها عبر صحيفة "ذا صن": المكالمة التي أجريتها مع بيب يصعب وصفها الآن، لأنني اضطررت للحديث معه عبر الهاتف، فبعد المباريات لا يوجد وقت للكلام، فهو دائم الانشغال".

وتابع: "عندما تواصل معي أخبرني بضرورة القدوم لتوديع الفريق، وعقب ذلك أرسل لي رسالة يذكرني فيها بعدد الانتصارات التي حققتها في مسيرتي".

وأضاف إيدرسون: "أحب جوارديولا، أحبه بسبب عقليته بالنسبة لي، هو أفضل مدرب في عصرنا، لقد كان من دواعي سروري العمل معه".

وأكمل: "في الموسم الذي سبق رحيلي، كنت أفكر في الرحيل، لكن ذلك لم يحدث، أعتقد أن ذلك أثّر على أدائي، أصبت خمس مرات ولم أكن في أفضل حالاتي، عندها أدركت أنني بحاجة إلى التغيير".

وواصل: "لا جدوى من البقاء في نادٍ كبير وناجح إذا لم تكن سعيدًا، لأن ذلك سيؤثر عليك في النهاية، أحيانًا التحديات الجديدة تكون مفيدة لحياتك ومسيرتك".

وزاد: "بهذا الانتقال، أتنفس كرة القدم من جديد، وأشعر بالأجواء الرائعة في المباريات التركية، أنا سعيد جدًا بهذا التحدي ومتحمس للفوز".

وأتم حديثه، معلقًا على ما يتعلق ببعض قضايا التلاعب بالمباريات: "أعتقد أنني رأيت الأخبار، لكنني لا أهتم بها، لأن كل تركيزي منصب على فريقي وأدائي فقط".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي الدوري التركي مانشستر سيتي فنربخشة جوارديولا إيدرسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg