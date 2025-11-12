أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الأرجنتيني الواعد لاوتارو ريفيرو، لاعب ريفر بليت البالغ من العمر 22 عامًا، في صفقة قد تعزز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، وفقًا لتقارير موقع "فيشايس".

ويواجه تشيلسي منافسة قوية من أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبة شديدة في التعاقد مع المدافع الشاب، كما كان ريفيرو على رادار توتنهام في وقت سابق.

يعد اللاعب عنصرًا أساسيًا في صفوف ناديه، وشارك بالفعل على المستوى الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، مما يعكس موهبته الواعدة وإمكاناته الكبيرة للتطور إلى لاعب من الطراز العالمي.

استراتيجية تشيلسي للاستثمار في المواهب الشابة

نجح تشيلسي في السنوات الأخيرة باستقطاب لاعبين مميزين من أمريكا الجنوبية، مثل إستيفاو، ويأمل النادي أن يكون ريفيرو إضافة قوية لتشكيلته من المواهب الشابة.

وتشير التقارير إلى أن الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون خطوة مثالية للمدافع، حيث ستمكّنه من تطوير مستواه ومواجهة تحديات قوية في كرة القدم الأوروبية.

تعزيز خط الدفاع واستثمار طويل الأمد

يعاني تشيلسي حاليًا من أداء متوسط وخط دفاع متأثر بالإصابات، مما يجعل التعاقد مع مدافع مركزي متميز أولوية قصوى.

ويقدر نادي ريفر بليت قيمة ريفيرو بحوالي 100 مليون يورو، في حين قد تكون القدرة المالية لتشيلسي عاملاً حاسمًا لإتمام الصفقة، حيث يرجح أن يتفوق على أتلتيكو مدريد في هذا الجانب.

ويتوقع أن يصبح ريفيرو لاعبًا أساسيًا إذا ما أُحسن توجيهه ودمجه في الفريق، ليصبح أحد ركائز دفاع البلوز على المدى الطويل.