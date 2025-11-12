المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

1 1
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

استثمار في المواهب الشابة.. تشيلسي وأتلتيكو مدريد يتنافسان على نجم ريفر بليت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 12/11/2025
لاوتارو ريفيرو

لاوتارو ريفيرو بين إنجلترا وإسبانيا

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الأرجنتيني الواعد لاوتارو ريفيرو، لاعب ريفر بليت البالغ من العمر 22 عامًا، في صفقة قد تعزز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، وفقًا لتقارير موقع "فيشايس".

ويواجه تشيلسي منافسة قوية من أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبة شديدة في التعاقد مع المدافع الشاب، كما كان ريفيرو على رادار توتنهام في وقت سابق.

يعد اللاعب عنصرًا أساسيًا في صفوف ناديه، وشارك بالفعل على المستوى الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، مما يعكس موهبته الواعدة وإمكاناته الكبيرة للتطور إلى لاعب من الطراز العالمي.

استراتيجية تشيلسي للاستثمار في المواهب الشابة

نجح تشيلسي في السنوات الأخيرة باستقطاب لاعبين مميزين من أمريكا الجنوبية، مثل إستيفاو، ويأمل النادي أن يكون ريفيرو إضافة قوية لتشكيلته من المواهب الشابة.

وتشير التقارير إلى أن الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون خطوة مثالية للمدافع، حيث ستمكّنه من تطوير مستواه ومواجهة تحديات قوية في كرة القدم الأوروبية.

تعزيز خط الدفاع واستثمار طويل الأمد

يعاني تشيلسي حاليًا من أداء متوسط وخط دفاع متأثر بالإصابات، مما يجعل التعاقد مع مدافع مركزي متميز أولوية قصوى.

ويقدر نادي ريفر بليت قيمة ريفيرو بحوالي 100 مليون يورو، في حين قد تكون القدرة المالية لتشيلسي عاملاً حاسمًا لإتمام الصفقة، حيث يرجح أن يتفوق على أتلتيكو مدريد في هذا الجانب.

ويتوقع أن يصبح ريفيرو لاعبًا أساسيًا إذا ما أُحسن توجيهه ودمجه في الفريق، ليصبح أحد ركائز دفاع البلوز على المدى الطويل.

تشيلسي أتلتيكو مدريد ريفر بليت الدوري الإنجليزي الممتاز لاوتارو ريفيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg