لحماية أسرار النادي.. مانشستر يونايتد يفرض قيودًا صارمة على موظفيه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:52 م 12/11/2025
مانشستر يونايتد

قيود صارمة على الموظفين في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن فرض قواعد جديدة على موظفيه بشأن مشاركة المحتوى الخاص خلف الكواليس على حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته صحيفتا ديلي تلجراف وصن سبورت.

السيطرة على المحتوى الرقمي وحماية أسرار النادي

تأتي هذه الإجراءات بعد قلق إدارة النادي من انتشار لقطات غير معتمدة تظهر مناطق الفريق الأول ونظام كرة القدم في مركز كارينجتون.

وسيتم تقديم إرشادات داخلية جديدة للموظفين توضح كيفية مشاركة المحتوى المستقبلي، مع التأكيد على أن نشر المواد الرسمية التي يشارك الموظفون في إنتاجها مسموح بها.

ويأتي ذلك ضمن سياسة أوسع تسعى إلى منع تسربات غرفة الملابس وحماية المعلومات الحساسة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد السرية جزءًا أساسيًا من استراتيجية النادي لضمان بيئة احترافية وآمنة لجميع العاملين.

ردود فعل متفاوتة بين الموظفين واللاعبين

تباينت ردود فعل الموظفين تجاه القرار؛ فبينما أبدى بعضهم عدم رضاهم، تفهم آخرون أهمية الحفاظ على سرية المحتوى في الوقت الحالي.

ويأتي هذا بعد أن أبدى المدير الفني روبن أموريم تحفظاته سابقًا بشأن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل اللاعبين، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن نشر محتوى قد يسيء للنادي أو يخرق خصوصية الفريق.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم وسائل التواصل الاجتماعي أخبار مانشستر يونايتد

