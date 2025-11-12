المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"توني كروس الجديد".. مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب هيرتا برلين الصاعد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:29 م 12/11/2025
كينيت أيخهورن لاعب هيرتا برلين

كينيت أيخهورن لاعب هيرتا برلين

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كينيت أيخهورن لاعب خط وسط فريق هيرتا برلين الصاعد، حيث وضعه ضمن قائمة أهدافه المستقبلية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر يونايتد بين أبرز الأندية الأوروبية التي تراقب تطور لاعب خط وسط هيرتا برلين الشاب، كينيت أيخهورن، الذي يُقارن بالنجم الألماني المعتزل توني كروس.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط، قد شارك في 10 مباريات مع ناديه بدوري الدرجة الثانية الألماني، منذ شهر أغسطس الماضي، حينما شارك لأول مرة بقميص هيرتا برلين ضد كارلسروه.

شرط جزائي.. ماذا ينتظر كينيت أيخهورن مع هيرتا برلين؟

وأوضحت أن اللاعب يحتوي عقده على شرط جزائي يقدر بـ10 ملايين جنيه إسترليني، بداية من الصيف المقبل.

وسيخوض مانشستر يونايتد معركة شرسة للظفر بخدماته، في ظل اهتمام كبار القارة العجوز بضمه، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، برشلونة وريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، ذكرت أن نادي هيرتا برلين يقيم لاعبه بـ20 مليون يورو.

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد هيرتا برلين كينيت أيخهورن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg