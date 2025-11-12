كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كينيت أيخهورن لاعب خط وسط فريق هيرتا برلين الصاعد، حيث وضعه ضمن قائمة أهدافه المستقبلية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر يونايتد بين أبرز الأندية الأوروبية التي تراقب تطور لاعب خط وسط هيرتا برلين الشاب، كينيت أيخهورن، الذي يُقارن بالنجم الألماني المعتزل توني كروس.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط، قد شارك في 10 مباريات مع ناديه بدوري الدرجة الثانية الألماني، منذ شهر أغسطس الماضي، حينما شارك لأول مرة بقميص هيرتا برلين ضد كارلسروه.

شرط جزائي.. ماذا ينتظر كينيت أيخهورن مع هيرتا برلين؟

وأوضحت أن اللاعب يحتوي عقده على شرط جزائي يقدر بـ10 ملايين جنيه إسترليني، بداية من الصيف المقبل.

وسيخوض مانشستر يونايتد معركة شرسة للظفر بخدماته، في ظل اهتمام كبار القارة العجوز بضمه، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، برشلونة وريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، ذكرت أن نادي هيرتا برلين يقيم لاعبه بـ20 مليون يورو.